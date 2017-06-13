清大外籍生開發分享平台 吃喝玩樂資源不浪費

2017-06-13 16:14

［記者洪美秀／新竹報導］有多的食物想丟怕浪費？想戶外登山，擔心裝備費用太高？清華大學資訊系統與應用系的國際學生，利用科技設計出分享平台，不管是食材、平板電腦、登山杖、露營帳蓬，甚至是共餐，都可透過分享平台發布資訊，讓資源循環不浪費，達到共享目的。

清大資訊系統與應用研究所兼任教授黃仲菁帶領一群國際學生，運用設計思考的概念，開發出「享福食」（Foodify）App，解決餐廳剩餘食材浪費問題，讓有需要的人們可用免費或很便宜的價格，取得食用油、糖、咖啡、蔬果等。

他說，這門英語授課的課程，吸引30名研究生選修，超過一半是外籍生，還有政大、交大、元智的跨校選修生，學生以「分享」為主題設計應用軟體，希望解決現實生活中的問題。

「平板電腦為什麼要每人一台？」、「想露營的人一開始就要花上萬元購入露營設備嗎？」黃仲菁鼓勵學生們思考，並採訪周遭的人，從初步的概念影片開始，逐步開發出高擬真的網站或手機App，今天中午讓學生對外發表。

由印度博士生、法國交換生與台灣學生組成的「享福食」（Foodify） 團隊，來自印度的博士生薩亞吉Satyajit Padhy說，他自己就有食物不吃，要丟掉卻又覺得很浪費的經驗，也有家中突然沒有這個食材，卻不想多買的情況，「Foodify」的創新名詞從Food（食物）與Notify（通知）而來。

他們發現，許多餐廳大量採購食材，卻不見得能在有效期限前用完，「Foodify」網路平台，可以串連起有剩餘食材的餐廳及需要食材的人，就能減少浪費，解決剩食問題。

此外，還有8天就過期的奶油、已經開瓶但用不完的蕃茄醬，都可以經由「Foodify」免費或很便宜地分享出去。印度生夏李妮Shalini Sharma說，團隊曾深度訪談校內外的餐廳廚師，還進行150份問卷調查，了解使用者需求，也設計出為食物提供者評分、列出距離最近的食材提供者等功能，目前也與台灣的食物銀行協會洽談合作。

除「享福食」分享平台，學生也針對戶外休閒產品設置平台，像是露營、登山用品很昂貴，如果有二手租借銷售平台，就能讓更多人願意登山及走出戶外。

黃仲菁說，鼓勵學生從使用者角度出發，設計出實用的程式或資訊平台，將資訊科技融入生活，用科技來解決生活大小事。