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YouBike租賃站 桃園明年底將設300點

2017-06-13  13:30

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在議會答詢時指出，YouBike已建置130處租賃站，提供2860輛單車，完成第一階段建置工作，在主要都會地區，YouBike滿街跑的景象隨處可見，由於各界反應熱烈，市府將持續建置租賃站，年底可達180處租賃站、明年底將達到300處租賃站，提供市民更方便的城市交通。

桃園市130處YouBike租賃站，以中壢區43處最多，其次是桃園區41處，龜山區15處、蘆竹區9處、平鎮區8處，八德區7四處，大園區5處、大溪區2處，共有130處，提供2860輛單車，大溪區是以休憩、觀光為主，其他地區多是通勤族使用。

市議員劉勝全、許清順質詢時都很關心蘆竹大竹地區YouBike設點情形；交通局長劉慶豐表示，預估到年月底再新增50處租賃站，達到180處，原則上桃園、中壢不會增設，以楊梅、龍潭、觀音、新屋、蘆竹、大園、大溪等區為主，其中蘆竹將增設6個據點。

劉慶豐說，目前機場捷運車站，從A7體育大學站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A15大園站、A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站，共有8處設YouBike租賃站，未來，新設的50處租賃站將考量從上述車站出發的連結性，讓捷運輕旅行更完整，例如，德馨堂、彩繪村都是很適合騎單車的地點，未來，只要用地取得沒有問題，都會考慮增設。

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  • 市府已經建置130個YouBike租賃站，年底到擴充到180點、明年300點。（記者謝武雄攝）

    市府已經建置130個YouBike租賃站，年底到擴充到180點、明年300點。（記者謝武雄攝）

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