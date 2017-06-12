雪隧科技執法系統測試 4天抓到1563件違規

雪隧科技執法系統由國九隊監控。（記者江志雄攝）

2017-06-12 12:56

［記者江志雄／宜蘭報導］國道5號雪山隧道自動化科技執法系統完成測試，訂於15日凌晨零時啟用，任意變換車道、超速、低於最低速限、惡意逼車，列為主要取締項目。

國道公路警察局本月8日到11日實施自動化科技執法系統模擬測試，發現任意變換車道7件、低於時速70公里（慢速車）492件、超速（超過時速100公里）886件、惡意逼車178件，合計1563件，違規資料僅作參考，不會開單告發。

雪隧科技執法系統南北車道各有8組，將在15日上路，國道公路警察局副局長潘宏華今天會同立委陳歐珀，到國九隊了解系統運作情形；雪隧速限70到90公里，最高速限有10公里寬容值，系統測試期間，測到的最低速48公里，最高170公里。

潘宏華說，科技執法系統定位為輔助執法工具，最終仍由人工確認，以龜速車為例，鎖定擋在最前方車輛開罰，跟在後面車子不會受罰，惡意逼車定義是2車相距不到10公尺，至於超速及任意變換車道，警方以拍攝畫面、具體數據當認定標準。

雪隧已設置禁止變換車道雙白實線、最高與最低速限標誌，透過電子看板、隧道廣播提醒用路人遵守行車規定；任意變換車道、超速、低於最低速限、惡意逼車的違規車輛，均處3000到6000元罰款，超速部分，若超過150公里，處以6000到2萬4000元。

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雪隧內逼車。（記者江志雄翻攝）

系統測試期間，拍到任意變換車道的違規車輛。（記者江志雄翻攝）

畫面中左側車輛，在雪隧飆到155公里。（記者江志雄翻攝）