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13張燃煤許可證全核准 公民團體轟李進勇打假球

「氣．反空污」行動聯盟上週六辦音樂會無法影響縣府今天的核准動作。（記者廖淑玲攝）

2017-06-12  12:54

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台塑六輕廠6、7月共有10張生煤操作許可證、3張生煤使用許可證到期，縣府今天全部核准，公民團體指控雲林縣長李進勇騙選票打假球、質疑環保署長李應元有如財團門神？要求李進勇公開道歉，並將「雙李」移請監察院調查。

「氣．反空污」行動聯盟召集人王麗萍今天指出，雲林縣政府的核准動作雖然早在意料之中，對環保署及雲林縣政府無視公民及環團上週六千人反空污的訴求，仍讓人遺憾及無奈，但大家不會退縮。

王麗萍強調，未來公民團體除將繼續出版「氣」報刊物、教育並組織公民意識及強化行動，未來也將號召萬人、十萬人上街頭。

反空污行動聯盟今天發表4點聲明如下：1.李進勇若是做不到禁燒生煤競選承諾，以及2015年提案、公告「雲林縣工商廠場禁止使用生煤與石油焦」自治條例，應立即公開向縣民道歉。

2.針對李進勇縣長及環保署長李應元面對人民健康及環境空污的作為，應作為而不作為，尤其李署長在台化關廠事件為企業奔走解套，超越經濟部長李世光的表現令人匪夷所思，衡諸今日麥寮電廠，李署長又率先編列經費委請中研院做碳同位素分析，完全不像環保署長，看起來更像財團的門神？全國公民團體及環團對於台灣有如此環保署長深表遺憾，我們本月底都將備齊所有相關資料移請監察院調查。

3.李進勇縣長在馬政府時期，批評中央政府只顧財團利益，罔顧人民死活，並號召六縣市長要求禁煤，曾表明不惜打憲法官司，如今言猶在耳，卻無視公民團體訴求，公民團體將替李進勇打憲法官司並聲請大法官釋憲。

4.六輕問題走到今日已不只是科學問題、法律問題，而是政治問題。政治是在實踐給人民更好的生活，千人遊行及全國串連若無法撼動政商共謀結構，我們必將號召萬人甚至十萬人、百萬人台灣公民走上街頭，持續展開中長期的抗爭。

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  • 「氣．反空污」行動聯盟召集人王麗萍表示將繼續出版「氣」報刊物、教育並組織公民意識及強化行動。（記者廖淑玲攝）

    「氣．反空污」行動聯盟召集人王麗萍表示將繼續出版「氣」報刊物、教育並組織公民意識及強化行動。（記者廖淑玲攝）

  • 「氣．反空污」行動聯盟召集人王麗萍重申未來將號召萬人、十萬人上街頭。（記者廖淑玲攝）

    「氣．反空污」行動聯盟召集人王麗萍重申未來將號召萬人、十萬人上街頭。（記者廖淑玲攝）

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