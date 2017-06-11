走過2甲子 霧峰國小踩街邀校友回娘家

霧峰國小今年歡度120週年校慶，學校師生今天舉辦踩街報喜活動，熱誠邀請所有校友回娘家。（記者陳建志攝）

2017-06-11 15:52

〔記者陳建志／台中報導〕創立於西元1898年的霧峰國小，今年歡度120週年校慶，校方為迎接校慶，規劃老照片募集、裝置藝術展、音樂晚會等系列活動，今天動員200多位師生在霧峰市區敲鑼打鼓踩街報喜，小朋友並準備愛護海洋、稻香、老鼠娶親等表演，熱情邀請所有校友12月16日一起回娘家參加校慶。

霧峰國小校長陳榮錦表示，霧峰國小創立於1898年，是霧峰區歷史最悠久的國小，今年適逢120週年校慶，學校以「串起童年心，喚起故鄉情」做為校慶主題，安排校友回娘家、募集老照片、主題展覽、音樂晚會、學生田徑賽等系列活動，希望歷經兩甲子的霧峰國小再展風華。

為了讓學校附近民眾和歷屆校友得知此訊息，今天上午舉辦踩街報喜暖身活動，250多位師生、家長、志工，頂著大太陽從學校出發，沿途行經學校附近的樹仁路、四德路、中正路，敲鑼打鼓向民眾、校友宣傳120週年，邀請所有校友返校參加校慶，也希望各界校友、伙伴，能提供霧峰國小不同時期的老照片，讓大家從老照片中慢慢回味霧峰國小的百年風華，並把老少校友的心串起來，一起為今年的校慶努力。

踩街隊伍並在霧峰以文圖書館前準備精彩的表演節目，學生接力演出大火雞、疊杯、愛護海洋、不能說的秘密、稻香、see you again、Rough and signal還有老鼠娶親等連串精彩的演出，展現學校多元發展和活潑的一面，也為校慶活動暖身。

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