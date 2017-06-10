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畢典有創意 滑水道、電影主題進校園

2017-06-10  16:36

〔記者何宗翰／台中報導〕畢業季來臨，有不少學校今天舉辦畢業典禮，勤益科技大學以「滑向夢想、從心出發」為畢業主題，首次引進高約7公尺、長約140公尺的泡泡滑水道；明道中學畢聯會結合迪士尼動畫電影《動物方城市》，製作出電影角色如兔子警官、豹警官、樹懶、河馬等大型裝置藝術，放置於學校的各個角落。

勤益科技大學為3100名畢業生舉辦畢業典禮，典禮上頒發勤學獎章、榮譽獎章、服務獎章、校友總會獎及體育獎章，場外則有啦啦隊、熱音社、魔術社及吉他社接力表演。畢委會引進泡泡滑水道，邀請畢業生親友及鄰里一同玩水，只要捐10張發票，就能體驗泡泡滑水道樂趣，設定目標募得1萬張發票，幫助弱勢團體。

「明道中學就像一座城市，充滿著機會與力量。」明道中學畢聯會表示，這次以「明道方城市」為主題，歷時4個月包辦畢業典禮的儀典、活動、微電影、戲劇、舞蹈等項目，也以回收品打造《動物方城市》電影角色的大型裝置藝術，夜間還有近10分鐘的「水幕光雕」表演，由學生製作影片投映在大型的霧狀水幕上。

亞洲大學畢業典禮邀請「亞大之光」劉經瑋擔任主講貴賓，目前還在攻讀亞洲大學視覺傳達設計系研究所的他，近3年來連獲28項國際大獎，身價從一張插畫5000元台幣，到現在一張插畫報價50萬元，鼓勵亞大畢業生，「人活一口氣，難得拚一回！」要懷抱夢想，堅持初衷、勇往直前。

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  • 勤益科大畢委會引進泡泡滑水道。（記者何宗翰攝）

    勤益科大畢委會引進泡泡滑水道。（記者何宗翰攝）

  • 畢委會引進泡泡滑水道，邀請畢業生親友及鄰里一同玩水。（記者何宗翰攝）

    畢委會引進泡泡滑水道，邀請畢業生親友及鄰里一同玩水。（記者何宗翰攝）

  • 明道中學畢聯會結合迪士尼動畫電影《動物方城市》，製作出電影角色如兔子警官等大型裝置藝術。（明道中學提供）

    明道中學畢聯會結合迪士尼動畫電影《動物方城市》，製作出電影角色如兔子警官等大型裝置藝術。（明道中學提供）

  • 亞洲大學的畢業典禮邀請「亞大之光」劉經瑋擔任主講貴賓。（亞洲大學提供）

    亞洲大學的畢業典禮邀請「亞大之光」劉經瑋擔任主講貴賓。（亞洲大學提供）

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