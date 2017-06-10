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遭批辱台 美籍實況主道歉 要求台媒撤報導

美國實況主CJayride在台灣亂丟垃圾後，拍攝道歉影片。（圖擷自YouTube）

2017-06-10  14:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國實況主CJayride，日前在twitch直播網站上傳「探索台灣」（Explore Taiwan）影片，但過程中卻到處亂丟垃圾，引起輿論抨擊。他最近拍攝了一支道歉影片，表達對台灣的歉意，但他要求台灣多家媒體立刻撤除對他的不實報導。

CJayride在道歉影片中身著西裝，和他平常拍攝影片的休閒服裝不同，他表示，在進入日常直播之前，他必須先拍攝這段聲明。CJayride指出，關於最近的影片紛爭，他要正式表達道歉之意，也希望有機會向台灣人解釋箇中原因。

CJayride說，他透過拍攝影片，將台灣文化介紹到世界各地。他強調，自己在影片中的行為並不代表他的真實人格（true personality），因為他所拍攝的是一場表演（show），也是在創造娛樂。

CJayride透露，他在twitch直播的頻道，因為亂丟垃圾的影片遭到台灣政府的舉發，因此他要對自己亂丟魚丸到樹叢、將竹籤插入泥土、把喝完的珍珠茶飲放在捷運站出口等等行為，表達他的歉意。

CJayride表示，對於在影片中做了諷刺台灣垃圾桶太少的行為，他承認這呈現出一種錯覺，所以他必須道歉，並承諾之後不會再有相同行為發生。但CJayride表示，他無法同意自己的一舉一動被形容成罪犯，因為他的原意並非想要傷害台灣的環境或民眾。

隨後CJayride指名Apple Daily（《蘋果日報》）、NextTV（《壹電視》）等媒體，在影片和報導中錯誤呈現了他的為人。緊接著他又播放《年代新聞》與《TVBS》報導他的新聞影片，指出上述內容已觸犯台灣刑法27章第313條，因此要求所有媒體報導要立刻撤除。

CJayride說，其實他因為最近的事件，已被要求做100小時的社區服務，他之後也會持續進行募款，為動物收容所進行慈善活動。

相關影片請見：

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