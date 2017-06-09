阿公阿嬤掌水工好辛苦 水利署推動農業灌溉科技化

2017-06-09 23:52

〔記者楊金城／台南報導〕嘉南農田水利會僱用1258位掌水工，管控引水灌溉以節水，大多是6、70歲阿公阿嬤級掌水工，最高齡是92歲，實在很辛苦，水利署選定台南官田進行精進灌溉管理技術實驗計畫，未來研發成果將整組推廣到各地水利會，讓農業灌溉科技化。

水利署責成南區水資源局和嘉南農田水利會合作精進灌溉管理技術實驗計畫，為期1年，南區水資源局局長黃世偉說，官田實驗田區56公頃，用科技協助精密配水以達到節水，可遙控開啟水門引水，還有感知器監控田間水位、土壤含水量、即時雨量等，未來掌水工只要帶個智慧型手機就能巡視給水路，減輕負擔。

總統蔡英文今天前往水利會六甲洗布埤視察抽水灌溉，慰勞17位掌水工，當中有82歲陳福生、81歲陳慶雄的掌水工，也有70多歲阿嬤掌水工，有總統來慰問，掌水工十分開心。

水利會長楊明風說，掌水工負責農業灌溉最前線的引水、巡水路，1天日薪800元，抗旱期1天850元薪資，只有通水灌溉期才有工作，每人負責灌區約40到60多公頃，工作辛苦、薪資低，在偏僻的鄉間小路也有危險性，使得年輕人不願做掌水工。

楊明風說，目前掌水工平均年齡老化，希望有了農業灌溉科技化，減輕掌水工工作負擔，用最少的水量達到最大的灌溉效能。

水利署署長賴建信說，前瞻計畫中「水與發展」，將農業灌溉「智慧水管理」列入發展子項，精進灌溉管理技術實驗計畫就是為農業灌溉找出精密配水的方式，未來也會有水資源物聯網的雲端運用和管控中心，可進行配水達到節水目的。