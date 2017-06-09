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誰說運動員沒腦 基隆會考4人滿分2個運動員

2017-06-09  23:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中教育會考成績9日公布，基隆3737位國中考生，有22人獲得5A++；本次會考公立國中表現亮眼，基隆市4位滿分王，分別是中正賀崇恩、百福賴則勳、銘傳許志安及建德莊子瑩，莊子瑩是唯一女生。

值得一提的是，其中百福賴則勳是百福國中體育班學生，是學校羽球校隊；中正國中賀崇恩則是民俗體育班學生，專長扯鈴。兩人都用成績印證學體育的孩子，不但有源源不絕的體力，還有腦力，洗刷運動員四肢發達頭腦簡單的錯誤印象。

百福國中賴則勳說，爸爸賴茂峯希望他睡飽一點，所以五堵國小畢業選擇就近入學，考進百福國中體育班就讀，身材修長主修羽球的他，有羽球王子的美稱，此外，他也參加國樂團擔任鼓手，爵士鼓也打得不錯。

賴則勳導師王秀芝說，體育班學生平日有打球訓練，除了有體力應付課業，還能釋放讀書壓力；9年級時，賴則勳有時候讀書讀到壓力大，賴則勳還會跑去打鼓紓壓。

百福校長張志明說，為了培養體育班孩子的作文，學校大力推動閱讀，希望藉由閱讀增加孩童視野與生活經驗，果然在作文寫作上，發揮效果。

中正國中賀崇恩也認同運動有助學習，在民俗體育班的繁複訓練下，讓他有體力應付課業；賀崇恩說，他的國文不好，感謝導師范君珮不厭其煩逐一指導，還分享同學好文，讓他最弱的國文與作文起死回生，才能讓他作文6級分。

中正國中校長黃明智說，學校積極推動閱讀，學生國文科與社會科待加強的不到一成，顯示學校推動閱讀成果，讓學生作文成績不惡。

此外，信義國中的林心謙，是學校棒球隊一員，擔任外野手、熱愛棒球運動的他，這次會考4A++、1A+，作文4級分；信義國中校長莊焙琪說，林心謙讀國中三年來都沒補習，每天專心上課，遇到課業有疑問就問老師解決，回家複習課業、閱讀老師補充教材。莊焙琪說，只要有心，誰說打球的孩子就不會讀書。

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  • 國中會考成績公布，基隆市百福國中賴則勳5A++，作文6級分；學業成績優異的他，也是羽球好手。（記者俞肇福攝）

    國中會考成績公布，基隆市百福國中賴則勳5A++，作文6級分；學業成績優異的他，也是羽球好手。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市信義國中林心謙是棒球高手，在會考拚出4A++，1A+、作文4級分。（記者俞肇福攝）

    基隆市信義國中林心謙是棒球高手，在會考拚出4A++，1A+、作文4級分。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市中正國中民俗體育班賀崇恩是扯鈴高手，考出5A++，作文6級分的好成績。（記者俞肇福攝）

    基隆市中正國中民俗體育班賀崇恩是扯鈴高手，考出5A++，作文6級分的好成績。（記者俞肇福攝）

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