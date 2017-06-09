帶動豐潭發展 潭子銜接豐原東西向道路8月動工

2017-06-09 17:19

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市長林佳龍今日上午前往豐原區鎌村路，視察「潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程」，並聽取營建署中區工程處簡報進度。

林佳龍表示，潭子區嘉仁里、栗林里與豐原區長久以來受旱溪阻隔，2公里範圍內無直接東西向道路，導致潭子周邊發展受限。市府與中央政府合作，編列2億3千多萬元規劃打通潭子祥和路至豐原鎌村路，未來將可串聯國道4號延伸豐潭段、台3線、74號快速道路等，上下交流道可以更暢順，也讓交通路網更四通八達。

他也感謝營建署中工處配合地方需求，除了在道路兩側設置供給管道、灌排分離及農機便道等，方便農務運作。更繞過地方信仰土地公廟，將地方特色融入橋樑設計。

營建署中工處表示，潭子區祥和路至豐原區鐮村路道路開闢工程目前已完成用地取得，現正辦理細部設計，預計今年8月施工，最快明年12月底完工。新闢道路全長約1.15公里，路寬15公尺，包含一座長85公尺、寬20公尺跨越旱溪橋樑，提供進入旱溪防汛道路的可及性，提升防汛搶災時效。

建設局也說，該工程採綠美化設計，沿線於兩側人行道設置設施及景觀植栽帶，種植灌木及作為路燈或管線單位等附屬設施設置處，並於人行道下方設置供給管道，要求管線下地，除可減少颱風期間可能造成的斷電風險，也可改善整體都市景觀。道路採用再生瀝青鋪面、LED綠能節電路燈等，並考量道路兩側的農田耕作，將於適當位置設計農機具進出通道，未來通車後，除可串聯潭子與豐原的交通，也增進道路服務水準。