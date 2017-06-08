雨淹頭社釀一死 立委勘災促水利單位整治

2017-06-08 21:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前梅雨鋒面豪大雨襲擊日月潭頭社盆地，不僅農田淹成汪洋，期間1名老翁為防排水堵塞，清雜草時不慎遭沖走身亡，今立委蔡培慧則邀集多個水利單位會勘，要求整治排水系統，避免日後再有嚴重淹水。

在頭社村長黃順昱的帶領下，蔡培慧與行政院中辦副執行長湯火聖、魚池鄉長陳錦倫、水利署副署長曹華平，以及縣議員陳昭煜、水利處、三河局、水利會等人員沿著排水系統會勘，盼能找出致災因子。

蔡培慧表示，梅雨為頭社帶來強降雨，但排洪的區排水量卻不大，倒是支排出現溢堤、逆流，以致大水往低窪地區漫去，排水不及才會讓農田淹大水，區排與支排的銜接，以及支排沿線的高低落差應儘速解決。

水利署指出，頭社盆地屬於泥炭土地質，水保拿捏要有海綿吸水概念，且是過猶不及，也因此整治不能全靠傳統工法，才能因應愈發嚴峻的極端天候。

經會勘當地排水系統與淹水區域後，將研擬大排護岸全面改成木樁結構，讓區域排水能和盆地構連，確保排水發揮作用，而支排沿線高低差造成部分水道逆流，也將會全面整治，確保水流與排洪順暢。

蔡培慧說，會勘後水利署已允諾整治區排、支排，農田水利處也將協助水利會清疏小排，盼多方合作下能逐漸改善頭社淹水問題，早日讓村民遠離淹水惡夢。