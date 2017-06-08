| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

雨淹頭社釀一死 立委勘災促水利單位整治

2017-06-08  21:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前梅雨鋒面豪大雨襲擊日月潭頭社盆地，不僅農田淹成汪洋，期間1名老翁為防排水堵塞，清雜草時不慎遭沖走身亡，今立委蔡培慧則邀集多個水利單位會勘，要求整治排水系統，避免日後再有嚴重淹水。

在頭社村長黃順昱的帶領下，蔡培慧與行政院中辦副執行長湯火聖、魚池鄉長陳錦倫、水利署副署長曹華平，以及縣議員陳昭煜、水利處、三河局、水利會等人員沿著排水系統會勘，盼能找出致災因子。

蔡培慧表示，梅雨為頭社帶來強降雨，但排洪的區排水量卻不大，倒是支排出現溢堤、逆流，以致大水往低窪地區漫去，排水不及才會讓農田淹大水，區排與支排的銜接，以及支排沿線的高低落差應儘速解決。

水利署指出，頭社盆地屬於泥炭土地質，水保拿捏要有海綿吸水概念，且是過猶不及，也因此整治不能全靠傳統工法，才能因應愈發嚴峻的極端天候。

經會勘當地排水系統與淹水區域後，將研擬大排護岸全面改成木樁結構，讓區域排水能和盆地構連，確保排水發揮作用，而支排沿線高低差造成部分水道逆流，也將會全面整治，確保水流與排洪順暢。

蔡培慧說，會勘後水利署已允諾整治區排、支排，農田水利處也將協助水利會清疏小排，盼多方合作下能逐漸改善頭社淹水問題，早日讓村民遠離淹水惡夢。

廣告
  • 立委蔡培慧（左起）、水利署副署長曹華平等人，在頭社村長黃順昱的帶領下，前往當地排水溝渠了解疏洪與淹水情況。（記者劉濱銓攝）

    立委蔡培慧（左起）、水利署副署長曹華平等人，在頭社村長黃順昱的帶領下，前往當地排水溝渠了解疏洪與淹水情況。（記者劉濱銓攝）

  • 日月潭頭社村當地支排，有部分河段因高低落差、淤積，導致大水一來引發逆流、溢堤淹水。（記者劉濱銓攝）

    日月潭頭社村當地支排，有部分河段因高低落差、淤積，導致大水一來引發逆流、溢堤淹水。（記者劉濱銓攝）

  • 日月潭頭社村當地小排淤積嚴重，溝渠都被雜草堵住，以致排洪效果大打折扣。（記者劉濱銓攝）

    日月潭頭社村當地小排淤積嚴重，溝渠都被雜草堵住，以致排洪效果大打折扣。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 豪雨 頭社 頭社活盆地
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：雨淹頭社釀一死 立委勘災促水利單位整治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.