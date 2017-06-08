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嚇！南市出現今年首位日本腦炎病例

2017-06-08  15:17

〔記者王俊忠／台南報導〕南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案是45歲、住在大內區一名烏克蘭籍女外籍人士，6月7日經衛福部疾管署綜合研判為日本腦炎，經南市衛生局調查，該個案無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家及工作地（大內區）為主，個案工作地附近有1處豬舍，研判感染地可能是工作地附近，衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蟲燈，誘捕病媒蚊等防治措施，並加強附近民眾衛教宣導，同時呼籲施打日本腦炎疫苗。

罹病的烏克蘭女子經紀人表示，5月30日晚上10點半，患者出現劇烈頭痛、發燒、意識不清，由救護車送到柳營奇美醫院治療，6月7日經中央疾管署綜合研判為日本腦炎。

疾管署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生在每年5至10月，6至7月為流行高峰期，國內傳播日本腦炎病媒蚊主要是三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰是黃昏與黎明時段，豬是病毒的主要增幅宿主，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛福部核可的防蚊藥劑，避免遭病媒蚊叮咬感染。

南市衛生局表示，日本腦炎患者可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能死亡，致死率達20-30％，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症。

日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效預防方法，通常小孩及老人感染後較容易發生臨床症狀，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月幼兒應接受2劑注射，兩劑間隔2週，隔年再接種一劑，滿5歲以上兒童則在入國小前追加接種一劑；成人若有接種需求，亦可自費接種。

因應通報疫情，南市立即開放大內區及玉井區全區民眾免費施打。衛生局長陳怡表示，我國從民國57年起，新生兒已全面施打日本腦炎疫苗，而在民國57年以前出生的人多半沒有接種疫苗，建議大內及玉井區57年前出生的民眾可至轄區衛生所免費接種。

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  • 南市衛生局人員到日本腦炎患者所在地附近高風險環境掛設捕蚊燈網。（圖：南市衛生局提供）

    南市衛生局人員到日本腦炎患者所在地附近高風險環境掛設捕蚊燈網。（圖：南市衛生局提供）

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