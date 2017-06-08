嚇！南市出現今年首位日本腦炎病例

2017-06-08 15:17

〔記者王俊忠／台南報導〕南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案是45歲、住在大內區一名烏克蘭籍女外籍人士，6月7日經衛福部疾管署綜合研判為日本腦炎，經南市衛生局調查，該個案無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家及工作地（大內區）為主，個案工作地附近有1處豬舍，研判感染地可能是工作地附近，衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蟲燈，誘捕病媒蚊等防治措施，並加強附近民眾衛教宣導，同時呼籲施打日本腦炎疫苗。

罹病的烏克蘭女子經紀人表示，5月30日晚上10點半，患者出現劇烈頭痛、發燒、意識不清，由救護車送到柳營奇美醫院治療，6月7日經中央疾管署綜合研判為日本腦炎。

疾管署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生在每年5至10月，6至7月為流行高峰期，國內傳播日本腦炎病媒蚊主要是三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰是黃昏與黎明時段，豬是病毒的主要增幅宿主，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛福部核可的防蚊藥劑，避免遭病媒蚊叮咬感染。

南市衛生局表示，日本腦炎患者可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能死亡，致死率達20-30％，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症。

日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效預防方法，通常小孩及老人感染後較容易發生臨床症狀，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月幼兒應接受2劑注射，兩劑間隔2週，隔年再接種一劑，滿5歲以上兒童則在入國小前追加接種一劑；成人若有接種需求，亦可自費接種。

因應通報疫情，南市立即開放大內區及玉井區全區民眾免費施打。衛生局長陳怡表示，我國從民國57年起，新生兒已全面施打日本腦炎疫苗，而在民國57年以前出生的人多半沒有接種疫苗，建議大內及玉井區57年前出生的民眾可至轄區衛生所免費接種。