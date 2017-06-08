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去顫器變不定時炸彈！她心臟一天被電擊7次

2017-06-08  11:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕救命的心臟去顫器若壞掉，可能成了危害生命的不定時炸彈。55歲趙女士因致命性心律不整，7年前接受體內心臟去顫（ICD）植入手術，卻因導線出現毀損造成不正常電擊，心臟一天最多被電擊7次，常痛不欲生。

北醫附醫副院長暨心臟內科主治醫師施俊明指出，趙女士罹患的心室頻脈，與心室顫動都是最致命的心律不整，發作數秒內就可能昏倒，持續數分鐘就會引發腦損傷、甚至猝死。在心臟植入去顫器後，患者心律不整發作時可放電刺激心臟，讓心跳恢復正常。

施俊明說，去顫器毀損的機率極小，不過趙女士的去顫器導線就壞掉了，時常出現異常訊號、不正常電擊，讓趙女士苦不堪言，生活嚴重受到影響。

施俊明整合多科醫療人員，透過即時食道超音波監測，順利移除損毀導線並植入新導線及去顫器，趙女體內的去顫器目前已能穩定控制心室頻脈且無不正常電擊，生活品質得到重大改善，日後只需每3個月回診追蹤即可。

施俊明說，國內心血管疾病的病患明顯增加，裝置體內去顫器的需求也上升。根據國外的觀察型研究，導線使用6年以上的毀率僅2％，臨床上並不多見；若遇導線毀損或感染，傳統多採用外科開心手術，病患復原時間長，術後須住院2到3週，現今由心臟內科透過微創導管移除裝置的方式即可處理，病患術後住院時間縮短至4到5天。

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  • 心臟植入去顫器後，患者心律不整發作時可放電刺激心臟，讓心跳恢復正常。（記者吳亮儀攝）

    心臟植入去顫器後，患者心律不整發作時可放電刺激心臟，讓心跳恢復正常。（記者吳亮儀攝）

  • 趙女士（左）之前裝入心臟去顫器，但卻因導線毀損，心臟一天被不正常電擊7次，苦不堪言。（記者吳亮儀攝）

    趙女士（左）之前裝入心臟去顫器，但卻因導線毀損，心臟一天被不正常電擊7次，苦不堪言。（記者吳亮儀攝）

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