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林飛帆婚禮彰警動員維安 網友狂酸「好大的排場！」

2017-06-07  21:28

〔記者湯世名／彰化報導〕「好大的排場！」太陽花學運領袖林飛帆即將於11日在彰化縣顏氏牧場舉辦婚禮，原是美事一樁，不料彰化縣警方當天部署警力的公文突然被PO上多個臉書社團，引發網友狂酸警方「難道晚上還派警衛守洞房？」更有網友怒罵警方「抱大腿」、「浪費警力」，還有網友不解說：「警力佈署公文竟然外洩，太扯了！」更有網友酸「林飛帆是誰？」怒罵聲排山倒海而來，警方已展開損害控管。

根據臉書「警察之友會」PO文，彰化警分局一份公文上明載「執行0611專案~318學運成員林飛帆於顏氏牧場舉辦婚宴」警力部署表，勤務從當天下午4點到深夜10點，預估現場人數為3、400人，現場指揮官為彰化警分局長陳順和，副指揮官為副分局長徐方谷，部分派出所、分駐所也都將派員警站崗。

警力尚未部署，這份公文今天突然被PO上多個臉書社團，引發大批網友砲轟「浪費警力」、「為什麼結個婚還要警力部署啊」、「真的是大開眼界」、「難道晚上還派警衛守洞房」、「基層警察還不夠忙嗎？ 」還有網友酸言：「以後大家結婚都可以申請警察當保全保鑣了。」另有網友推測，應該是某位「不爽」被排到維安勤務的員警，把警力部署公文外洩昭告天下。

更有網友狂酸這場婚禮「差點以為是告别式」、「現在是在獎賞大腸花有功人員嗎」、「林飛帆是誰呀？ 」更有網友說：「要警察維安勤務，只有在這鬼島才會發生，可惡可悲」。不過也有網友打圓場，認為是警方一廂情願，把婚禮當陳抗，根本不關林飛帆的事。

彰化縣警方已連夜召集幹部回縣警局開會，研議將損害控管到最低。由於正逢全國高階警官調動之際，突然爆發此事，還有人以「陰謀論」來推敲，要讓即將調動或升官的高階警官「好看」。

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  • 學運領袖林飛帆即將在彰化縣顏氏牧場辦婚禮，彰化警方警力佈署資料突然外洩，引發網友砲轟、狂酸。（翻攝自臉書警察之友會）

    學運領袖林飛帆即將在彰化縣顏氏牧場辦婚禮，彰化警方警力佈署資料突然外洩，引發網友砲轟、狂酸。（翻攝自臉書警察之友會）

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