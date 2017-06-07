最快7月起 住院免押健保卡可外診

衛福部預告「全民健康保險醫療辦法」修正草案。（記者林惠琴攝）

2017-06-07 19:21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部預告「全民健康保險醫療辦法」修正草案，進一步規範慢性病連續處方箋未攜帶健保卡無法開立、遺失得由原處方院所補發，但領藥限期、藥品遺失或毀損再就醫費用須自行負擔，未來民眾辦理住院時，也不必再押健保卡，且經主治醫師同意後，可請假外出看診，預定最快今年7月上路。

健保署專委林淑範表示，為避免慢性病連續處方箋不當使用或遭部分藥物依賴患者濫用，利用無健保卡就醫，造成醫師無法即時查閱領藥紀錄而給藥，衍生後續給付爭議，新法規定民眾未攜帶健保卡就醫，以開立一般藥品處方箋為限，不可再提供長達90天的藥了。

此外，首次領藥要在開立處方箋的3天內完成，之後各次則須於前次用藥期間屆滿前10日至屆滿後5日內領取，否則醫事服務機構不再受理調劑，且民眾若保管不當，造成藥品遺失或毀損，再就醫相關費用須自行負擔，但若不慎遺失慢性病連續處方箋，不必重新就醫，得由原處方院所補發。

在住院方面也有新制，為了減少醫院保管健保卡爭議，刪除民眾住院時，應留置健保卡的規定，同時如有不同疾病須診療，而該醫院並無設置適當科別，經主治醫師研判確有需求時，患者得請假外出求診。

該草案預告期為30天，期間蒐集外界意見與建議，衛福部預計最快7月上路。