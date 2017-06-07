關西小鎮路跑賽開始報名「採茶妹」貼圖將上線

今年的關西小鎮路跑比賽除了有獎牌、T恤等完賽禮，也計畫配合發行採茶妹的LINE貼圖（右）行銷關西。（記者黃美珠攝）

2017-06-07 21:31

［記者黃美珠／關西報導］第3屆關西小鎮路跑賽將在10月22日舉行，即日起受理報名。搭配這次路跑，代言公仔關西「採茶妹」還將發行LINE貼圖幫忙行銷關西鎮，所以今年的完賽獎牌也很自然的以這個可愛的LINE貼圖當造型，主辦的新竹縣關西鎮藝術小鎮發展協會總幹事盧文鈞說，很有收藏的價值。

看準台灣人「不甘寂寞」，看到大家瘋路跑，也會想跟上，但又害怕里程數太高的心情，這次關西小鎮路跑特別在21公里半馬組、12公里健跑組之外，另增設4公里休閒組，好讓更多人可以一起體驗路跑的樂趣。

盧文鈞說，半馬組、健跑組的路線跟前2屆一樣，因為大家的反應都認為具有挑戰性，所以建議跑友們現在就可以開始練習。

至於4公里組，因為不計時，所以一樣號召1000名想要嘗試路跑的人牛刀小試一下，就算跑不動，也可以慢慢散步，或是快走回來，因為這組的路徑是繞著關西牛欄河親水公園跑1圈，景色不錯，很適合親子共跑。

他說，這次的路跑除了傳統完賽獎牌等完賽禮，關西鎮藝術小鎮發展協會也順勢推出採茶妹的文創名片夾供來客收藏，至於計畫配合上線的採茶妹LINE貼圖也是當地文創店家的創意心血，希望舊雨新知會喜歡。

相關影音