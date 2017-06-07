飛機洗澡再進化！ 華夏引進環保省水清洗技術

2017-06-07 10:28

〔記者姚介修／桃園機場報導〕華航集團的華夏公司自法國引進環保省水的「ECOSHINE」高科技飛機清洗技術，不但讓飛機「洗澡」時間縮短，節省人力外，相較於以往傳統「水洗」方式，可以讓機隊飛機更為亮麗，旅客看起來也有良好印象，最重要的是善盡保護綠色地球的企業責任。

一架華航波音777-300型客機在6日深夜飛回桃園機場後，已經達到90天需要清洗的程序，飛機在拖入華航修護工廠棚內，14名清洗人員上線展開清洗作業。工作人員拿著包覆超細纖維清潔布塗抹及特殊成份的清洗劑的「拖把」，以機頭、機身、機尾及發動機4大區塊為飛機「洗嘭嘭」，清潔布擦拭後馬上用濕布擦拭，不到幾分鐘就完成目標區塊的清洗工作。

趙麟董事長說「ECOSHINE」清洗技術每次用水只需150公升，比傳統洗飛機節省9850公升的水，每架飛機全年人力工時只需570小時，節省了366小時。新清洗技術具有長時間保持機體表面清潔，抗靜電不沾灰塵，保護漆面不傷漆等特色，乾洗劑無毒、無害、不可燃，完全符合歐洲環保標準。

他也指出，傳統水洗技術簡稱「洗飛機」，單以波音777-300型客機作業為例，每次需要耗費1萬公升的清水，洗完還要打蠟加強，能夠維持的時間不長，每架飛機平均每個月要洗1次，全年花費936小時的人力工時。

華夏公司這次獨家引進法國全新的「ECOSHINE」飛機外部清洗技術，主要是使用奈米級的乾洗劑，第1次以完整工序完成飛機外部清洗後，在機體表面形成薄膜，有點類似汽車鍍膜的作法，但是高出很多等級，後續只需要「擦飛機」就可以維持傳統打蠟的光亮效果，節省許多工時。

華航目前87架飛機中，有49架使用「ECOSHINE」的清洗技術，最大的優點是隨時、隨地都可以洗，大幅減少清洗飛機與修護工作間的衝突，時間也從傳統清洗每次需要6至8小時，縮短到3小時左右，減少飛機停在地面等待修護或清潔的時間。

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