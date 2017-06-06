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火龍果園出現黃褐色物質 民眾懷疑是工業廢污水

竹北市陳姓市民栽種火龍果的農地溝渠，出現黃褐色不明物質，他懷疑遭人亂倒廢污水，現場立牌警告。（記者廖雪茹攝）

2017-06-06  20:05

［記者廖雪茹／新竹報導］竹北市陳姓市民栽種火龍果的農地溝渠，在上週梅雨來臨前出現黃褐色不明物質，他懷疑遭人亂倒廢污水，趕緊立牌警告，沒想到雨後卻發現更多；由於果園毗鄰大排水溝，新竹縣議員陳凱榮擔心不明物質擴大範圍，今天通報環保局和警方協助追查。

環保局表示，經檢測該處農地積水，酸鹼值（PH值）正常，現場初步查看，該農地疑排水不良，沒有高低差，連日下雨土壤涵水量飽和，溝渠反而積水排不出去，加上可能有周邊住家的生活廢水排入，而產生無異味的黃褐色懸浮固體和少量油花，但仍採樣送驗檢測化學需氧量（COD）確定是否有其他因素，將待檢測結果後依規辦理。

陳姓市民抱怨，他位在竹北市溝貝街一巷的一處低窪農地，排水差，因此他挖了幾道溝渠，以利栽種火龍果；今年初，他的果園溝渠浮上一層黃褐色的不明物質，起初並不在意，但後來又陸續出現，才懷疑可能遭人亂倒。

陳姓市民說，上週梅雨來臨前，農地溝渠又出現黃褐色不明物質，他在現場豎立警告牌，「亂倒廢水，老天在看；禍延子孫，受罰送辦」，希望警惕宵小，沒想到反而擴散到更多處，令他氣憤又無奈。他懷疑不明物質像是工業廢污水，可能是有人開車載到這裡，拉管線自路上往農地排放，希望相關單位協助查明真相。

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  • 竹北市陳姓市民栽種火龍果的農地溝渠出現黃褐色不明物質，他懷疑遭人亂倒廢污水，縣議員陳凱榮（左）擔心不明物質擴大範圍，今天通報環保局和警方協助追查。（記者廖雪茹攝）

    竹北市陳姓市民栽種火龍果的農地溝渠出現黃褐色不明物質，他懷疑遭人亂倒廢污水，縣議員陳凱榮（左）擔心不明物質擴大範圍，今天通報環保局和警方協助追查。（記者廖雪茹攝）

  • 竹北市陳姓市民栽種火龍果的農地溝渠出現黃褐色不明物質，他懷疑遭人亂倒廢污水，縣議員陳凱榮（右）擔心不明物質擴大範圍，今天通報環保局和警方協助追查。（記者廖雪茹攝）

    竹北市陳姓市民栽種火龍果的農地溝渠出現黃褐色不明物質，他懷疑遭人亂倒廢污水，縣議員陳凱榮（右）擔心不明物質擴大範圍，今天通報環保局和警方協助追查。（記者廖雪茹攝）

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