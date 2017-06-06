台東火車站計程車逆向載客？公會：是專區行車動線

在台東火車站排班的計程車行車動線協調後與原先規劃動線相反，乘客須由車輛左側上車。（記者王秀亭攝）

2017-06-06 17:23

［記者王秀亭／台東報導］台東縣議員林參天日前在台東火車站搭計程車，赫然發現計程車竟逆向載客，憂心旅客安危，台東縣計程車公會表示，台鐵台東站計程車排班區屬於專區，非一般道路，排班動線是各界協調後的結果，並非逆向載客。

林參天指出，在一般道路搭計程車，一律從車輛右側上車，在台東站計程車排班區的載客動線，卻與原先道路規劃不同，須從左側上車，若遇上出站人潮眾多，遊客搶搭計程車時，恐會增加遊客的危險。

台東縣計程車公會理事長謝惠惠表示，台東站改建工程將計程車排班區移至出站口右方，方便出站旅客搭車，但排班區4條車道，規劃3進1出，若按原動線排班，不僅計程車進出困難，可供排班的位置也由40多輛縮減至20輛，乘客更要多走一段路才能搭到第一輛排班計程車。

今年農曆年節前計程車公會與台東縣政府、鐵改局、台鐵次協調、現勘後，將專區改為S型動線，讓乘客上車的位置較靠近出站口，計程車排班位置也增加，運作4個多月來，並未接獲乘客或司機的不良反應。

謝惠惠強調，計程車排班區屬於專區，S型的行車動線無關逆向問題，計程車由專區進入一般道路後仍是正向行駛。

台東縣政府觀旅處對此表示，14日將會同各單位現場會勘台東火車站的交通問題，屆時會一併檢討計程車排班區的交通動線。

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