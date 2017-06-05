廢機車強制兩段式左轉？ 交通部：多數地方政府反對

2017-06-05 17:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾在公共政策網路參與平台提案「提升全民行車觀念，以提升全民行車環境品質，解除禁行機慢車道，解除強制兩段式左轉」，交通部表示，解除強制兩段式左轉涉地方政府道路交通工程配置規劃，經函徵各地方政府意見，多數表達不應貿然廢除；交通部將尊重地方政府綜合評估當地道路交通環境及居民特性後的交通管理規劃。

交通部運輸研究所已就「路段共享道路空間」及「路口減少轉向衝突」改善目標，研提具安全性及全國性可適用規劃原則供各縣市政府參考，以提供更友善的交通環境，供不同族群用路人合理使用道路。

交通部表示，解除禁行機慢車道及強制兩段式左轉，涉多個主管機關權責，經發函徵詢全國各縣市政府、內政部警政署、公路總局及運輸研究所等單位意見，並於今年5月26日召開會議，邀請提案人及相關單位共同討論後；考量全國各縣市城鄉差距大，南北駕駛習慣不同，即便同一縣市內各行政區、各路口交通環境及居民特性亦有歧異，中央主管機關應尊重各地道路主管機關係基於安全及效率的交通管理規劃。

鑑於現行法規已留給地方政府彈性管理機車是否兩段式左轉，及內側車道是否禁行機車的空間，因此無需研修相關法規，地方政府可依現場道路交通環境情況，因地制宜綜合評估是否設置或取消禁行機車道及兩段式左轉相關標誌標線。

目前已有多個縣市開始試辦及追蹤取消禁行機車道後交通狀況，像是台北市在42處路段試辦取消第三車道禁行機車，結果25處事故改善，17處惡化，因沒有顯著效果，目前實作仍以個案方式檢討施行。