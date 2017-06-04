東港碼頭滿是布袋蓮 漁船出入要小心

大量布袋蓮將東港漁港的出入口塞滿滿。（記者葉永騫攝）

2017-06-04 16:51

〔記者葉永騫／東港報導〕連續大雨造成東港溪上游大量的布袋蓮沖到東港出海口，造成東港碼頭的水面上滿是布袋蓮，東港安檢所已通報縣府清理，並呼籲漁船及交通船出入港口時多加注意。

連日的大雨造成東港溪上游的布袋蓮大量的沖刷到下游，造成東琉線交通船碼頭的航道到處都是布袋蓮，而東港漁港碼頭更被布袋蓮整個塞滿了漁船的出入口，所幸因氣候太差，多數的漁船不出港捕魚，只有較大型的返港漁船返回，因此對整體船隻航行影響不是很大，但東港安檢所已通報縣府，希望縣府派員前來清理。

東港安檢所表示，最近幾天大量的布袋蓮漂流到東港碼頭，所幸這些布袋蓮在退潮時候，大部分會隨著潮流漂到外海後沈入海底，但因為這次數量很大將整個碼頭出入口塞的滿滿都是，雖然較大型的船隻因為螺旋漿較深可以通過航道，但小型的船隻很容易就絞到螺旋漿造成船機受損，因此出入報關的漁船，安檢所都會提醒行駛時注意布袋蓮，並且已通報縣府希望派員前來清理布袋蓮。

至於東琉線交通船部分，近期東港的風浪明顯變大，航行時上下晃動相當嚴重，由於曾有交通船絞到布袋蓮等雜物受損的紀錄，因此已請船長在航行時也格外注意，所幸到目前沒有傳出布袋蓮造成的災情，而碼頭的清理作業已請相關廠商盡速清除。