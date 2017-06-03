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欠健保費不鎖卡 中市取消老人健保補助不影響就醫權

2017-06-03  17:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府今年起對老人健保補助增列實質排富條款，省下的經費投入長照，配合中央「健保欠費與就醫權脫鉤」政策上路，無力繳交健保費者，只要辦妥投保手續就不會被鎖卡，因此不論擁有補助的中低收入戶，或特殊處境的市民，皆不致因未繳健保費，影響就醫權益。

市府今年調整老人健保費補助對象，限縮至低收及中低收65歲以上長輩，並將省下的12億元經費用在增加老人共餐據點、老人送餐服務、長照2.0，同時改善居家服務員的勞動條件等7大服務方案，提升對長輩的服務品質與時間，使得多投入的相關預算已超過限縮的12億元。

雖然，部分市民因此無法獲得健保費補助，但蔡英文總統就任後，衛生福利去年即推動「健保欠費與就醫權脫鉤」政策，將就醫視為基本人權，對無力繳交健保費者全面解卡，只要辦妥投保手續就不影響就醫權益，讓民眾不再因健保遭鎖卡而延誤就醫。

中央推行健保不鎖卡的政策，讓老人就醫的權益可以受到保障，因此市府取消健保補助，將預算投在看的到、用的到老人照顧服務，雖引來部分質疑，但也獲得長期關心社會福利政策的民間團體支持，認為可讓資源使用更具效率，且除非惡意欠繳卡費，否則多數老人不至於因市府停止補助而影響就醫權益。

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  • 健保欠費與就醫權脫鉤處理，中市取消健保補助，不影響民眾就醫權益。圖中人物與本文無關。（台中市政府提供）

    健保欠費與就醫權脫鉤處理，中市取消健保補助，不影響民眾就醫權益。圖中人物與本文無關。（台中市政府提供）

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