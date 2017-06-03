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AV女優穿北一校服拍片惹議 主辦單位登4大報致歉

吉川愛美身穿北一女制服入鏡，演繹AV情節與現實生活中的差異。但此舉已引發北一女不滿。（圖擷自《TAE 台灣成人博覽會》臉書，現已刪除）

2017-06-03  12:06

〔即時新聞／綜合報導〕為了宣傳一年一度的TAE成人博覽會，主辦單位雷麒科技請H奶女優吉川愛美穿著北一女校服拍攝AV片段，引發北一女校方不滿揚言提告，主辦博覽會雷麒科技今天在四大報登報道歉，稱不會再有類似事件發生。

台灣成人博覽會日前在網路上釋出吉川愛美身穿北一女校服「小綠綠」拍攝AV橋段惹議，北一女校方十分不滿，提出嚴正抗議，並揚言提告，主辦單位雷麒科技緊急將相關影片、照片下架，北一女校友會會長唐慧文痛批：「任何學校制服都不該被用在類似用途上。」

主辦單位雷麒科技今（3日）在四大報登報道歉，指這次事件是主辦單位疏失，已針對此事檢討，不會允許再有類似事件發生。

道歉聲明全文如下：

針對TAE拍攝宣傳影片的校服事件，外發攝影團隊發生現場人員管理上疏失，是主辦單位責任與日本吉川愛美本人及其經紀公司無關。造成校方及社會大眾困擾非常抱歉。我們已針對本次事件進行檢討，不會允許再有類似事件發生。我們深感抱歉，並致上十二萬分歉意，特此登報聲明。

主辦單位 雷麒科技有限公司 敬啟

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  • 主辦單誤雷麒科技今登報道歉，指這次事件是主辦單位疏失，與TAE本人無關，已針對此事檢討，不會允許再有類似事件發生。（翻攝自本報）

    主辦單誤雷麒科技今登報道歉，指這次事件是主辦單位疏失，與TAE本人無關，已針對此事檢討，不會允許再有類似事件發生。（翻攝自本報）

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