青蔥產量暴增 價格跌破5年新低

今年氣候穩定，青蔥生長快又多，農民採收後忙著清洗，準備運銷。（記者陳冠備攝）

2017-06-02 19:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年氣候溫暖，各類蔬果產量大增，連續多年都是市場搶手貨的青蔥，今年恢復穩定供貨，甚至出現供過於求現象，溪湖果菜市場連續多日，每公斤拍賣價格跌到約15元上下，創下近5年新低。彰化溪湖果菜市場總經理楊國強表示，今年天氣好，又出現農民搶種，才會造成生產過剩的問題。

近年天候受到颱風、寒害交迫，蔬菜價格居高不下，其中青蔥因為是重要配料，成為攤商與主婦亟欲搶購蔬菜，一度飆到每公斤200元，比豬肉還貴，不過今年氣候穩定，青蔥生長茂盛，溪湖果菜市場從今年初每公斤拍賣價格30元一路跌到今日僅15.3元，讓不少農民大呼，根本不符成本，種不下去。

張姓菜農表示，這幾年氣候異常，農作損失嚴重，為了生活改種青蔥，可是今年遇到暖冬，原本需要90天成長週期的青蔥，時間大幅縮短10天，原本1分地只產2至3噸產量，卻暴增至4至5噸，產量多出來，價格就被壓下來，拍賣後成本只能勉強打平，再跌就種不下去了。

楊國強說，前兩年青蔥價格維持了好幾季好行情，也誘使農民在去年10月後開始搶種，才會導致目前青蔥因為生產過剩、價格下跌現象，不過青蔥是標準「看天收成」作物，近日梅雨季來，市場若受衝擊，青蔥就有止跌爬升的可能。