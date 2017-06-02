國內首座LEED黃金級綠建築教學大樓啟用

2017-06-02 20:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕德霖技術學院斥資5億3千萬元興建的餐旅廚藝教學大樓「罕見大樓」今天啟用，罕見大樓也是國內唯一符合永續績效的綠建築系統LEED（能源與環境先導設計）黃金級的校園建築，德霖科大董事長林謝罕見指出，校方不惜鉅資興建綠能建築，見證德霖在人本品德和環境教育的用心，更象徵學校永續發展的決心。

國內符合LEED黃金級標準的商業建築以101摩天樓最具代表性，教學建築則為國內首例，美國綠建築協會（USCBG）執行長馬許（Mr.Mahesh Ramanujam）為此親來台灣頒發認證，德霖技術學院同時通過教育部審核，將於8月1日起正式升格為科技大學。

「罕見大樓」造型新穎美觀，有如現代的科技企業總部或5星級休閒渡假飯店，德霖科大校長羅仕鵬指出，教學大樓不僅外型亮麗，功能特色也為台灣綠建築寫下新頁，大樓前方設計有滯洪池，可將暴雨徑流量減低26％，具調節水位、散溫降熱的作用，周遭景觀設計原生樹種植栽，水源完全來自大自然水土保持，省去所有澆灌用水，搭配100％雨水回收系統及省水衛生設備，使大樓節水量達到62％，獲得LEED超越滿分的評價。

羅仕鵬說，「罕見大樓」規畫作為餐旅廚藝教學大樓，樓高9層，室內面積達1萬8千8百平方米，，第一階段開放7間專業教室，還有可容納3百人的宴會廳，提供餐旅管理、餐飲廚藝和休閒事業管理等科系的教學與實習空間，並將設立國家級乙級檢定考場，提升學生的專業技能與實務經驗。

他期待師生未來在最優質的教學設施中，持續培養跨領域競爭力，結合品德與專業，鏈結在地產業發展，加上凱撒飯店和甲山林建設等宏國關係企業的人才晉用優勢，讓學生能學以致用，在社會發揮長才。