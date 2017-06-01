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Apple宣布：開發者已從App 市集賺走2.1兆台幣

Apple宣布，全球開發者已經從App Store賺走台幣2兆1千億元。（記者陳炳宏翻攝）

2017-06-01  21:44

〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果全球開發年會（WWDC）即將於台灣時間6月6日凌晨在美國聖荷西展開，過去Apple總是在主題演講中公布每年開發者從App市集中賺走多少錢，今天Apple自己先爆雷，公布了數據，開發者至今已經賺走700億美元，相當於2兆1千億台幣。

為幫助開發者獲得最大的成功，Apple 努力提供開發者所需的工具和資源，同時也不斷為用戶改進 App Store 的體驗，包括提升品質和安全性，以符合用戶對於Apple整個生態的期望值。

據了解，在過去的一年時間內，Apple推出了一系列新的功能，也做出了一些嘗試，在開發者社群中也得到不錯的反應。

尤其去年去年六月WWDC，Apple 宣佈對審核機制進行改革，大幅提升審核的效率，目前已經約 50% 的 app可在 24 小時內完成審核，更有9成的 app是在48小時完成審核，更快的審核使得開發者可以更加順暢地整合用戶的意見，盡快完成問題修復，提升用戶滿意度。

另外，去年秋天起，Apple也開始評估並移除了幾千個App Store上的無法作用、年代久遠、或是不符合審核規定的 app，打擊劣質，也提升用戶的信賴。

Apple 最近也應廣大開發者要求，推出了新的評分和評論界面（API），除了幫助開發者鼓勵用戶提供經驗回饋外，也允許開發者可以直接在評論裡與用戶互動，可針對某個問題表示同意或是簡單致謝，讓用戶填評論時，可以更有參與感。

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