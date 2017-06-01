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身障男搭公車慘遭嫌棄 司機竟罵「浪費大家時間」

2017-06-01  21:43

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮一名王先生因下半身癱瘓，每逢外出必須仰賴電動輪椅代步，不料他近日搭乘公車時竟遭司機抱怨「浪費大家時間」，氣得他上臉書PO文，引發網友議論。

王姓男子在臉書社團《花蓮人》PO文指出，靠賣彩券維生的他於端午節期間為前往鯉魚潭，搭乘一輛低地盤公車，不料上車時司機竟大聲的對所有乘客說，「服務他們這種的就是浪費時間」，看到PO文的網友都紛紛痛批這樣的司機實在太可惡，還有不少人要王男提供車號及司機姓名，打算向客運公司進行投訴。王先生在PO文的留言中還透露，其實他早在去年就曾被花蓮客運拒載，且客訴後也沒有後續，這次實在忍無可忍，他也強調這樣做並不是為他個人，而是據他了解已有不少人受到不公平對待，若還是默默承受，「這樣的歧視還會持續多久？」

《蘋果日報》報導，花蓮客運的行車紀錄器有錄下當時的情況，該名羅姓司機在停靠吉安鄉公所時，就曾先抱怨「遇到這種麻煩要用這個，真麻煩」，在使用低底盤讓王男上車後，駕駛竟又跟旁邊的乘客說「浪費時間，浪費大家時間」，花蓮客運業務科長李義雄對此表示，已將服務態度不佳的羅姓司機記大過一次，並調離操作低底盤公車服務路線，花蓮客運也承諾會改善司機服務態度、保障身障者搭公車的權益。

王男今日則對媒體提到，當天上車時已有5、6位乘客，多數人應該都有聽到司機說了什麼，希望客運公司能公開道歉，不過客運公司僅承諾會加強司機教育訓練及服務態度，讓他無法接受。

報導提到，王男以前是靠載運礦泉水維生，後因游泳跳水時導致頸椎受傷、下半身癱瘓，至今已過12年，一度不敢走出家門，好不容易重拾信心走出來，卻遇上這種事情，他覺得司機說這種傷人的話「真的很嚴重。」

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  • 花蓮一名仰賴電動輪椅代步的王先生近日搭乘公車時竟遭司機抱怨「浪費大家時間」，氣得他上臉書PO文，引發網友議論。（圖擷自《花蓮人》臉書）

    花蓮一名仰賴電動輪椅代步的王先生近日搭乘公車時竟遭司機抱怨「浪費大家時間」，氣得他上臉書PO文，引發網友議論。（圖擷自《花蓮人》臉書）

  • 王先生也透露，其實他早在去年就曾被花蓮客運拒載，且客訴後也沒有後續，這次實在忍無可忍才PO文，他也質疑「這樣的歧視還會持續多久？」（圖擷自《花蓮人》臉書）

    王先生也透露，其實他早在去年就曾被花蓮客運拒載，且客訴後也沒有後續，這次實在忍無可忍才PO文，他也質疑「這樣的歧視還會持續多久？」（圖擷自《花蓮人》臉書）

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相關關鍵字： 低底盤公車 低底盤巴士 公車 公車運將 客運 花蓮客運 身障 身障者
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