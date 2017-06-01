在台奉獻半世紀 證嚴法師感恩不捨丁松筠神父

圖中為與南投草屯鎮僑光國小學童互動的情景，成為重建區給小朋友最佳的禮物。（慈濟基金會提供）

2017-06-01 19:34

〔記者陳炳宏／台北報導〕在台奉獻半世紀的丁松筠神父，昨日（5/31）因心臟病發蒙主恩召，慈濟基金會指出，證嚴法師對於丁神父的逝世表達不捨，並感恩神父長期投入社會奉獻、為人群服務。

慈濟基金會指出，為感念丁松筠神父對台灣的付出及對慈濟的協助與指導，特於6月1日早上，由北區慈濟志工、慈濟人文志業代表慈濟基金會，出席丁松筠神父的告別式，對於丁松筠神父為台灣的付出，表達感恩與致意。

慈濟基金會表示，丁松筠神父曾在台灣發生921大地震災後，帶著吉他踏進災區，用歌聲撫慰人心，走訪慈濟希望工程學校，關懷孩童生活狀況及傳遞生命教育，並接受大愛電視台「希望工程」節目專訪，之後更主持大愛電視台《孝孝青春》節目，也接受過數次採訪及公益講座。

2013年丁松筠神父接受大愛台專訪表示：「您選擇的故事可以傳給大家一個正面的觀念，希望一方面讓大家開心、有興趣，另一方面讓大家覺得沒有浪費生命。」

證嚴法師也數次讚揚丁松筠神父以行動發揮天主教的大愛，跨越宗教、語言，投入社會奉獻、為人群服務。