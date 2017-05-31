華航A340客機今最後1次飛香港 A340機隊6月退役

華航編號B-18806空中巴士A340-300型客機，31日下午將執行最後1次飛航勤務往返香港，該機回台後將不會再執行飛航任務，華航A340機隊在6月間將會舉行退役儀式。（記者姚介修攝）

2017-05-31 18:38

〔記者姚介修/桃園機場報導〕華航空中巴士A340-300型客機，31日下午將執行最後1次飛航勤務往返香港，華航A340機隊在6月間將會退役。

華航是於2001年首度引進空巴A340型客機，服役已經16年，機隊中自行購買有6架，在此期間還另行租賃1架加入機隊服務；華航自2001年9月調派A340型客機由桃園直飛德國法蘭克福，原本還要中停阿布達比，也因此節省3個半小時航程，這款機型隨後相繼投入北美、澳洲等長程航線，成為長程線主力機種之一。

2002年前總統陳水扁前往非洲友邦訪問，華航特別調派A340型客機擔任專機勤務；隨著華航去年引進空巴A350-900型機隊投入營運，新飛機具有省油、高營運效率等優點，使得原本有4具發動機的A340型客機被迫陸續退出第一線載客服務，只剩最後1架機身編號B-18806的「太平洋溫室效應氣體觀測機」，31日最後服勤就由這架漆有華航空姐身影的彩繪機擔綱。

華航空中巴士A340型客機引進初期，配置8個頭等艙座位，30個商務艙座位，220個經濟艙座位，載客數達258人。隨著經營策略調整，改為2艙等服務，商務艙維持30個座位，經濟艙增加到246個座位，載客總數增加到276人，由於現在油價居高不下時，機型油耗與航程能力表現則成為航空公司選擇機種的重要考量因素之一。

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