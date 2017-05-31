北市抽驗茶葉 中國普洱茶磚含禁用43年「DDT」

北市衛生局抽驗市售茶葉，大同區岩韻普洱茶所售的「雲南普洱茶磚」，被檢出禁用43年的農藥「DDT」殘留。（台北市衛生局提供）

2017-05-31 15:23

〔記者張議晨／台北報導〕普洱茶磚竟含禁用農藥「DDT」。台北市衛生局日前到超市、茶行、等處抽驗40件茶葉及花草茶殘留農藥。其中，大同區保安街岩韻普洱茶店所售的「雲南普洱茶磚」，竟含自1973年台灣就已禁用的農藥「DDT」。衛生局指出，經追查產品來源為中國大陸，立即要求業者下架及銷毀，由於業者無法提供產品來源廠商，已依《食品安全衛生管理法》開罰3萬元罰鍰。

台北市衛生局食藥處處長王明理表示，這次「雲南普洱茶磚」被檢出禁用農藥「DDT」，濃度約0.12 ppm，總數共有45片，每片約250公克，總重約12公斤。但業者自稱，這批茶磚是在5年前向同行進貨，且表明未售出任何一片茶磚，不過，因業者無法交代來源及證明，已先將所有產品沒入銷毀。

王明理指出，DDT被認定為毒物，世界衛生組織國際癌症研究所（IARC）認為DDT有可能是人類致癌物，長期食用會增加肝癌、膽道癌等風險，先進國家都已禁用，而台灣則是在1973年起就開始禁用。這次在茶磚中檢出「DDT」殘留，也是北市近3年以來，首次在茶葉中檢出。

王明理說，DDT代謝物「DDE」為親脂性，易堆積在動物脂肪，中毒症狀包括流汗、頭痛、反胃和痙攣。一般茶葉農藥則多為水溶性，易受高溫破壞，建議沖泡茶飲時，除須使用80度以上熱水外，可將第一泡茶水倒掉，可避免攝取到殘留農藥。