端午取玉龍泉午時水 鹿野鄉親持續30餘年

永安聖安宮端午取玉龍泉午時水已持續30餘年。（記者王秀亭攝）

2017-05-30 14:06

〔記者王秀亭／台東報導〕鹿野鄉永安村聖安宮持續30餘年的端午節「玉龍泉取午時水」，今天中午在廟方進行祭水神後，由社區居民在泉水口取水，並合力將近百桶的午時水挑往聖安宮廟埕，供社區居民索取。

聖安宮前的玉龍泉是民國62年建廟時開鑿，為一自然湧泉，被當地民眾視為「靈泉」，每年端午節午時（上午11時至下午1時）陽氣最強時取水，傳說具有收驚解厄之效，永安社區發展協會在95年玉龍泉生態步道開通後，擴大舉辦取水活動，最多參與人數曾達3000人，98年後天候不穩定，導致玉龍泉水況不定，而停辦活動。

永安社區發展協會理事長陳宗猛表示，98、104年皆因出水量不足而停辦，去年也為擴大辦理，僅廟方按往例取水，今年也是在前幾天神明指示要如期辦理，雖然主要參與者以社區居民為主，今天近午仍有不少遊客慕名前來，欲取午時水。

上午11時過後，聖安宮人員展開一連串的祭儀，隨後進行取水，近百民眾齊聚玉龍泉，裝滿近百桶午時水後，挑起水桶，在走過108階階梯，將水送至廟埕，再開放民眾索取。

從台東市前來的陳姓一家人說，玉龍泉水質佳，午時水又別具意義，想取回家給家人飲用或清洗身體，盼能消災保平安。

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