中客不來 中市觀光業逆勢成長

台中市飯店業住宿情形，最近3年呈穩定成長。（記者歐素美攝）

2017-05-30 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕中客不來，台中市飯店業大受影響？台中市觀光旅遊局指出，台中市觀光旅館、一般旅館及民宿共437家，根據交通部觀光局統計資料，住宿旅客人次近3年呈穩定成長，而今年1至3月國內外住宿人數約177萬人次，較去年同期也成長9.6萬人次、成長5.76%，其中，國外旅客以日本成長75.67%最高，東南亞旅客合計成長85.97%，表現亮眼。

依據交通部觀光局公布的年度住宿統計資料，台中市103年總住宿人數611萬人次、104年658萬人次，成長率7.62%、105年676萬人次，成長率2.66%；其中，自103年至105年，港澳旅客自8.2萬人次成長為25.8萬人次。其中，新加坡旅客自3.9萬人次成長至10.4萬人次，馬來西亞旅客自2.7萬人次成長至8.2萬人次，日本旅客自26.3萬人次成長至29.7萬人次，南韓旅客自1.1萬人次成長至3.5萬人次。

台中市觀光旅遊局指出，台中市437家旅宿業，今年1至3月約177萬住宿人次中，國內人數成長7.64%，國外人數成長1.54%，國外旅客中，日本旅客約10萬人次，較去年同期成長4.4萬人次，成長率高達75.67%；港澳旅客住宿人數約6.1萬人次，成長率也有4.15%。

觀光旅遊局指出，市府推動「中進中出」及配合中央新南向政策，為中台灣觀光旅遊注入商機，東南亞旅客住宿人數，今年1至3月合計10.8萬人次，較105年同期成長4.9萬人次，成長率高達85.97%。

台中市觀旅局長陳盛山說，近來中客雖因非自由市場因素影響而減少，但在市府積極推展國際觀光合作交流、開闢航班航線、爭取日韓港澳等其他遊客、打造優質友善旅遊環境、配合中央南向政策發展東南亞旅遊市場等各項努力下，自104年起至今，住宿台中旅客人數每年皆呈顯著穩定成長，未來仍將持續努力，讓台中的觀光發展更多元。