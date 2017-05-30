蘇花坍方 公路總局搶修往海側改線工程

台9線蘇花公路112.6K處九宮里路段，因邊坡坍方且持續落石，公路總局今早趁著好天氣進場搶修。（公路總局提供）

2017-05-30 09:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］台9線蘇花公路112.6K處九宮里路段，因邊坡坍方且持續落石，公路因此中斷無法通行，為疏運滯留花蓮的旅客，公路總局除協調台鐵增開列車疏載運、規劃替道路外，也依據協請航港局啟動「海運疏運機制」，今海陸運並行，盼能順利疏運，公路總局也趁著好天氣，針對坍方路段進行往海側改線工程，預計於今日下午5點宣布公路開放時間。

下午5點宣布公路開放時間

蘇花公路九宮里路段，因邊坡坍方，如刀一般將公路一切2斷，道路中斷，花蓮因此滯留了許多北返遊客，公路總局除研擬中橫或南迴等替代道路，也協請台鐵增開列車，航港局也啟動「海運疏運機制」，盼藉由海陸運輸並行疏運，由於今天一早天氣晴朗，原本坍方處每2、3分鐘一次落石，現減為每小時3次落石，公路總局趁著好天氣派遣機具進駐蘇花公路搶修，將於今日下午5點，研擬道路修復時程後，宣布開放時間。

公路總局表示，今以UAV空拍研判災情，因落石抽坍邊坡高達185公尺，且範圍有往上且往北擴大趨勢，初判原因是豪雨造成古老岩盤坍方，現階段以貨櫃快速佈設於清理後未有落石現有路面上，作為擋石牆，並在靠海側預留一車道寬，供後續可供第一階段單線雙向通車（採警戒管制通行），並同步進行往海側改線工程。

海陸運輸的部分，台鐵今日因應蘇花公路不通，今日加開花蓮往宜蘭4個班次的區間車快車，及2個班次花蓮往返樹林的普悠瑪自強號，列車均會增停蘇澳新站。

航港局將透過麗娜輪及合富快輪來協助疏運，其中可載客774人的麗娜輪預計下午1點半抵達蘇澳港，合富快輪則預計16時由花蓮港出發行駛到蘇澳港，航程約3小時，預計晚間7點抵達蘇澳，客輪進站後，航港局也安排客運接駁旅客至蘇澳新站搭車北返。