蘇花中斷備援啟動 麗娜輪、合富快輪明抵花疏運

東聯航運公司麗娜輪預定明（30）日中午12時抵達花蓮港待命，以「備援船」名義投入疏運任務。（記者王峻祺攝）

2017-05-29 23:55

［記者王峻祺、楊媛婷／綜合報導］蘇花公路因落石阻斷雙向交通，受困在花蓮的大批遊客，被迫改以鐵路或取道中橫、南迴公路返鄉，立委蕭美琴今晚緊急協調交通部啟動「備援機制」，擬定救援紓困辦法，麗娜輪與合富快輪明將抵達花蓮港待命，以「備援船」名義投入疏運任務。

立委蕭美琴一得知蘇花公路確定交通阻斷後，今天立即要求交通部啟動備援機制，除有合富快輪外，更徵調麗娜輪投入備援行列，兩艘備援船分別預計於明日中午12時、下午4時在花蓮港待命進行疏運工作，盼能有效緩解北返人車及農產貨物運送。

交通部表示，麗娜輪預定明（30）日中午12時由花蓮港返回蘇澳港、合富快輪則預定下午4時自花蓮港返回蘇澳港，另旅客接駁將交由公路總局安排，派遣車輛往返花蓮火車站至花蓮港及蘇澳港至蘇澳新站。

合富快輪總噸位3,178噸，可載運乘客442人、大遊覽車10部（或小客車24部），由蘇澳港往返花蓮港，單程50浬，航行時間3小時（單程），蘇澳-花蓮航線運價單程成人400元，3歲以上未滿12歲之兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者1人等收取200元，未滿3歲兒童酌收保險費用40元。車輛部分，小客車或小貨車每輛收取1,500元，遊覽車每輛收取2,500元，貨車比照遊覽車收費。

麗娜輪總噸位10,712噸，可載運乘客774人、小汽車 355輛（或198輛小汽車加上33卡車），由蘇澳港往返花蓮港，單程50浬，航行時間90分鐘（單程），蘇澳-花蓮航線運價經濟艙單程成人700元，滿2歲未滿12歲之兒童收取500元，2歲以下嬰童，不分艙等須支付每段100元之船票。車輛部分，自小客車每輛收取1,500元，遊覽車每輛收取2,500元，貨車比照遊覽車收費。

交通部指出，為因應東部蘇花段公路中斷導致旅客滯留，30日將先啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，暫定1天，由航港局通知執行蘇澳-花蓮特定航線疏運任務的船舶運送業（合富海運），依「蘇花段海運備援標準作業程序」、「船舶運送業執行特定航線疏運任務作業須知」疏運滯留旅客。並透過緊急採購方式通知船舶運送業（東聯航運公司），進行疏運滯留旅客。

航港局表示，民眾如有搭乘需求可電詢東聯航運公司（02）25156565、合富海運（07）2153630或北部航務中心（02）89783530及東部航務中心（03）8230172、0972726923協助處理。

交通部次長祈文中也預計明日中午抵達花蓮港，現場關心合富快輪及麗娜輪的疏運任務狀況。