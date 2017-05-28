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oBike基隆試水溫 6月11日前免費

oBike單車，最近也悄悄進駐基隆市碧砂漁港，即日起到6月10日免費騎乘。（記者俞肇福攝）

2017-05-28  20:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕日前剛在花東登陸試水溫的oBike（BIKE ONLY）單車，最近也悄悄進駐碧砂漁港設點，希望了解基隆市民接受度；基隆區漁會總幹事陳文欽表示，業者看好周邊的潮境公園、和平島及海洋大學，日前引進180輛O-BIKE單車，即日起到6月10日，民眾可免費騎。

業者表示，6月11日起，每15分鐘2元，只要下載oBike APP，掃描車身的QR code就能解鎖，騎完後，再把自行車停放在公共停車區，手動上鎖即可還車。陳文欽表示，業者已在基隆區漁會一樓、碧砂漁港直銷中心共設置180輛oBike。

陳文欽建議，民眾可開車到碧砂漁港，將愛車停放在停車場C區停車場，該處停車位24小時收費80元，一旁就是oBike租借站，民眾可就近騎單車前往潮境公園、海科館、八斗子車站周邊景點。

市議員林明智表示，由於oBike騎士可就地停放在公共停車格，使用者在路邊看見oBike，也可直接租借，恐有單車亂停的疑慮；此外，透過oBike的設置也凸顯基隆市單車停車位不足的問題，主管機關盡快規劃，找出解決之道。

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  • oBike（BIKE　ONLY）單車，最近也悄悄進駐基隆市碧砂漁港，即日起到6月10日免費騎乘。（記者俞肇福攝）

    oBike（BIKE　ONLY）單車，最近也悄悄進駐基隆市碧砂漁港，即日起到6月10日免費騎乘。（記者俞肇福攝）

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