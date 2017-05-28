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保健》吃粽腹脹難消化 搭配吃這些水果可改善

2017-05-28  19:15

〔記者林惠琴／台北報導〕端午節前後，腸胃科、家醫科門診患者往往會增加，出現不少因為吃太多粽子造成血糖飆高，或是腸胃不適的病人報到，醫師提醒，民眾食用粽子時，應該搭配蔬菜、水果，並減少其他澱粉類與肉類的攝取，以利促進消化、減輕腸胃負擔。

亞東醫院家醫科主任陳志道表示，粽子主要成分為糯米，且餡料多為高油、高鹽、高糖的食材，除了高熱量、口味重、低纖維外，因為糯米黏性較高不易消化，加上餡裡的五花肉、蛋黃均為高蛋白、難被分解吸收，使得食物在胃部停留時間變長，排空速度變慢，進而出現腹脹、胃脹氣、消化不良、排便不順等症狀；此外，粽子多使用高升糖指數的食材，容易使血糖快速飆升，產生劇烈波動。

陳志道建議，吃粽子可搭配富含膳食纖維的水果，例如奇異果、香蕉、蘋果、芭樂、小蕃茄等，且奇異果、鳳梨、木瓜等也均含有不同酵素，可以促進分解蛋白質，減少腹脹感；若要避免血糖劇烈變化，搭配奇異果、蘋果、芭樂等低升糖指數的水果，有助於穩定血糖。

衛福部食藥署則提醒，民眾購買粽子要留意店舖的環境衛生情況，即食粽子應放置於保存溫度60℃以上、冷藏粽子要7℃以下，冷凍粽子是-18℃以下，且冰箱不可以塞滿、保持良好的對流，否則很容易變質腐敗，並注意有效日期、內容物、營養標示、廠商資訊等資料，真空包裝還要查看是否有漏氣或氣鼓現象，以及避免選擇發出異味、外表有破損、內容物外漏、內部黏稠呈絲狀的產品。

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  • 醫師提醒，吃粽子可搭配蔬果，以利促進消化。（記者林惠琴攝）

    醫師提醒，吃粽子可搭配蔬果，以利促進消化。（記者林惠琴攝）

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