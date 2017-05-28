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端午另類競賽 鯉魚潭辦獨木舟、泳圈漂流

端午節傳統划龍舟，埔里鯉魚潭則有划獨木舟趣味競賽。（記者佟振國攝）

2017-05-28  13:42

〔記者佟振國／南投報導〕划龍舟是端午節傳統習俗，南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區推廣安全水域活動，今天也舉辦獨木舟、泳圈航向漂流等趣味競賽，部分參賽民眾不熟悉運槳方式，不是偏離航道就是原地打轉，笑料百出，度過愉快的端午連假。

2017第2屆南投運動嘉年華活動今天續在埔里鎮鯉魚潭風景區舉行，進行10公里親子路跑及21公里半程馬拉松比賽，吸引上千愛跑民眾參加，繞行環潭步道及周邊山林小徑，體驗鯉魚潭的山水美景。

水域活動也有獨木舟、泳圈航向漂流趣味競賽，開放民眾、遊客挑戰，獨木舟競賽比照端午划龍舟奪標傳統，設置約200公尺水道，2人1組，槍響後參賽選手賣力划槳，選手得熟悉運槳方式與默契搭配，獨木舟才能順利加速前進，抵達終點奪旗勝利，但也有選手默契不足，獨木舟不是偏離航道就是原地打轉，笑果十足。

泳圈航向漂流則用大型輪胎充氣後放置臉盆、洗衣板，單人單槳坐在泳圈內划行，也考驗操控技術，才能快速抵達終點。

活動也結合各農會產銷班農特產品、文創商品、原住民文化特色商品展售，還有攝影比賽、文化特展，讓遊客歡度端午連假。

泳圈航向漂流，參賽者坐在泳圈內的臉盆、洗衣板上，單人單槳划行競技。（記者佟振國攝）

泳圈航向漂流競賽有選手不小心落水，索性趴在泳圈上繼續划行。（記者佟振國攝）

結合水陸活動的南投運動觀光嘉年華，今晨舉行10公里路跑及21公里半程馬拉松比賽。（記者佟振國攝）

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