提前歡度端午 慢飛天使送香包給長者

愛森兒童發展中心的慢飛天使致贈香包給98歲阿嬤。（記者方志賢攝）

2017-05-28 16:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高市愛森兒童發展中心一群慢飛天使，端午節前夕，到社區關懷據點為阿公阿嬤唱歌、跳舞，還贈送他們親手製作的香包，祝福他們端午節快樂，據點裡高齡98歲及100歲的阿嬤，也與孩子們親密互動，開心不已。

「這個送給你！」愛森的小朋友將可趨吉避凶的香包，親手送給阿公阿嬤，只見長者笑得很開心，小朋友還擁抱阿公阿嬤，逗得他們哈哈大笑，並提前歡度端午節。

左營區翠華路的愛森兒童中心的慢飛天使，由教保員及社工陪同下，步行到附近社區老人關懷據點，與長者同樂，據點老人都7、80歲，另有98歲及100歲的2名老阿嬤，也與孩子快樂互動。

愛森兒童發展中心主任王姿燕表示，定期帶著中心的慢飛天使進行社區適應課程，包括參訪市場、社區藥局、眼科、牙科診所，或到社區關懷據點與長者們互動，透過活動讓孩子走出戶外學習，也利用自己小小力量關懷他人。

社工員陳昭燕也說，愛森兒童發展中心服務對象是零到六歲，發展遲緩、學習障礙、注意力不集中、自閉症、唐氏症、腦性麻痺及多重障礙的孩子，對於領有身心障礙或發展遲緩證明的孩子，提供日間托育及時段療育，希望透過早期療育，讓這群慢飛天使綻放幸福笑顏。