| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

提前歡度端午 慢飛天使送香包給長者

愛森兒童發展中心的慢飛天使致贈香包給98歲阿嬤。（記者方志賢攝）

2017-05-28  16:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高市愛森兒童發展中心一群慢飛天使，端午節前夕，到社區關懷據點為阿公阿嬤唱歌、跳舞，還贈送他們親手製作的香包，祝福他們端午節快樂，據點裡高齡98歲及100歲的阿嬤，也與孩子們親密互動，開心不已。

「這個送給你！」愛森的小朋友將可趨吉避凶的香包，親手送給阿公阿嬤，只見長者笑得很開心，小朋友還擁抱阿公阿嬤，逗得他們哈哈大笑，並提前歡度端午節。

左營區翠華路的愛森兒童中心的慢飛天使，由教保員及社工陪同下，步行到附近社區老人關懷據點，與長者同樂，據點老人都7、80歲，另有98歲及100歲的2名老阿嬤，也與孩子快樂互動。

愛森兒童發展中心主任王姿燕表示，定期帶著中心的慢飛天使進行社區適應課程，包括參訪市場、社區藥局、眼科、牙科診所，或到社區關懷據點與長者們互動，透過活動讓孩子走出戶外學習，也利用自己小小力量關懷他人。

社工員陳昭燕也說，愛森兒童發展中心服務對象是零到六歲，發展遲緩、學習障礙、注意力不集中、自閉症、唐氏症、腦性麻痺及多重障礙的孩子，對於領有身心障礙或發展遲緩證明的孩子，提供日間托育及時段療育，希望透過早期療育，讓這群慢飛天使綻放幸福笑顏。

廣告
  • 愛森兒童發展中心的慢飛天使致贈香包給百歲阿嬤。（記者方志賢攝）

    愛森兒童發展中心的慢飛天使致贈香包給百歲阿嬤。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 慢飛天使 端午節 香包
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：提前歡度端午 慢飛天使送香包給長者


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.