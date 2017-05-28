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媽祖有愛 豐原慈濟宮出資助弱勢婦女培訓

紅十字會舉辦的居家照護員結訓，在慈濟宮合影。（記者李忠憲攝）

2017-05-28  16:41

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原的阿蓮（化名）獨力扶養3子多年，更肩負起照顧身障癱瘓的弟弟10年，得知紅十字會台中縣支會與豐原慈濟宮合辦培訓居家照顧服務員，欣然參加並於今天結訓。阿蓮說，很感謝媽祖慈愛，讓她更有能力照顧弟弟，更可彈性工作維持家計。

豐原慈濟宮為幫助家庭弱勢或失業中年婦女，培訓第二專長，出資與紅十字會台中縣支會合作，舉辦為期14天、100小時的居家照顧服務員培訓，並協助取得證照，8千元學費全免，讓他們得以自食其力。今年已邁入第4年，成效不錯。

今天上午為今年居家照護員結訓典禮，36位學員到豐原慈濟宮，雙手持香向媽祖表達感謝。

45歲學員阿蓮表示，她離婚5、6年，獨力扶養3個小孩外，還要肩負起照顧全身癱瘓的弟弟。其他兄弟姊妹雖多少有補貼，但仍入不敷出。在學習居家照護後，她可以把弟弟照顧得更好，更可利用閒餘時間做居家照護工作，貼補家用。

58歲阿媛則說，她從事服務業退休後，只有些許退休金，加上自己罹患癌症需龐大醫藥費，子女能提供的有限，她才決定要找工作第二春。透過課程讓她學到一技之長，她會珍惜並朝這方面認真做，服務更多需要的人。

慈濟宮主委鄭文鑫表示，台灣面臨社會高齡化、失業率高等問題，培訓中低收入戶及中年婦女第2專長，取得照顧服務員證照資格，讓她們能照顧自己也能照顧別人。照服員需要耐心、愛心，相信學員一定可以將媽祖的愛散播出去。

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  • 參加居家照護培訓的學員到慈濟宮上香，向媽祖表達感謝。（記者李忠憲攝）

    參加居家照護培訓的學員到慈濟宮上香，向媽祖表達感謝。（記者李忠憲攝）

  • 結訓學員在大卡片上寫滿對媽祖的感恩。（記者李忠憲攝）

    結訓學員在大卡片上寫滿對媽祖的感恩。（記者李忠憲攝）

  • 學員到安養中心實習居家照護。（圖由紅十字會台中縣支會提供）

    學員到安養中心實習居家照護。（圖由紅十字會台中縣支會提供）

  • 學員到安養中心實習居家照護。（圖由紅十字會台中縣支會提供）

    學員到安養中心實習居家照護。（圖由紅十字會台中縣支會提供）

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