竹市動物園明起封園 柯P重溫兒時回憶

新竹市立動物園29日起封園請假了！新竹市長林智堅邀請台北市長柯文哲也回家鄉重溫兒時回憶，更與市民拍照留念，包括舊大象門和噴水池等。（記者洪美秀攝）

2017-05-28 12:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕已81歲的新竹市立動物園明天開始請假封園了！今天最後一天吸引數萬名民眾來回顧拍照，新竹市長林智堅也邀請台北市長柯文哲重溫兒時回憶，交通部觀光局長周永暉來加碼提高補助到3億8000萬元，他說，希望新竹市立動物園的整修能帶給全國市民更多美好回憶。市長林智堅也在數千名民眾陪伴遊街，並與動物及市民相約明7年月暑假見。

新竹市立動物園29日起封園1年，進行再生工程，市長林智堅感性說，這是歷史性的一刻，已81歲的動物園是市民共同成長的回憶，他還記得小學第一次遠足到動物園寫生的場景，住在動物園附近，每當小時候吵鬧，阿公就會帶他到動物園走走，相信這是大家共同的回憶，如今動物園要進行再生工程了，要給動物們一個好的類棲地環境，希望動物園不再有籠子，動物們都能自在活動，同時讓遊客參觀時能有更好的行走動線。

林智堅說，市府找到邱文傑建築師團隊，將保留動物園重要的歷史建築與設施和珍貴大樹，邀請大家明年再來新竹市動物園。

台北市長柯文哲說，他對新竹市動物園的印象不深，已有50年沒來了，很多動物他都不記得了，這次回來很想再看看這些動物，他也相信經過改變後的動物園，一定會有不同的風貌。

林智堅隨後擔任導遊，為柯文哲看觀光局長周永暉解說，包括舊大象門和噴水池等，所到之處都受到市民的歡迎，接著林智堅解說已有百年歷史的鳥籠和歷史八角鳥舍等，接著又參觀猛獸區的老虎和紅毛猩猩，讓柯文哲大開眼界，直呼新竹市動物園真的很不錯。

林智堅說，動物園要封園了，但期待明年相見的時刻，市府一定會把動物園再生工程做好，邀請市民和全國民眾一起相約明年暑假見。

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