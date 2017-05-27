三戰AlphaGo全敗 柯潔落淚：沒有希望 差距太大

世界棋王柯潔和AlphaGo對戰連3敗，賽後記者會上一度哽噎落淚。（法新社）

2017-05-27 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕世界棋王柯潔和AlphaGo對戰連3敗，除在比賽中落淚以外，賽後記者會上也一度哽噎，表示自己與AlphaGo的差距實在太大，並對輸棋感到抱歉。

綜合媒體報導，柯潔在賽後記者會上表示，「我只能猜出AlphaGo一半的棋，另一半我猜不到，就是差距，我和他差距實在太大。」，也坦言和AlphaGo對弈非常痛苦，由於它「過於冷靜，令人感受不到希望」。

賽前柯潔屢屢放話，比賽開始後柯潔的發言卻是越來越謙虛，雖然賽後記者會現場，響起多次許久的掌聲，柯潔第二盤前半段甚至下出被評為「完美」的棋步，柯潔仍稱自己不值得讚美，並對自己輸棋表示「責怪自己，沒有下得更好一些。」

柯潔表示自己很感謝AlphaGo，並期許自己能再努力讓差距縮小一點。稱AlphaGo非常完美，為開發AlphaGo的團隊感到開心。他說：「AlphaGo棋手能表現這麼完美，真是了不起。」AlphaGo之父德米斯也在推特上感謝柯潔，並表示向這位「真正的天才致敬（a great honour to play with a true genius.）」

對於賽中的落淚，柯潔在記這會上表示主因是緊張，直言去思考要怎麼對付AlphaGo是庸人自擾，「其實下棋是很快樂的，我以後下棋也應該更快樂，讓大家感覺到圍棋的魅力。」

另外五名中國頂尖棋手組成的夢幻隊，今天也遭AlphaGo完敗。在人類高手皆墨的情況下，《巴哈姆特電玩資訊站》網友tyler11110，直言挑戰AlphaGo，並稱自己先攻。該網友表示「相信我一定會贏阿發狗（AlphaGo）的！！」點開文章發現，原來該網友指名挑戰「圈圈叉叉」，先攻者若正常發揮可立於不敗之地，逗樂眾多網友，該趣文得到廣大迴響有400多名網友留言貼圖，共襄盛舉為「戰勝AlphaGo出一份心力」。