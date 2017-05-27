連假出遊風景區路段塞 公總啟動交通管制

2017-05-27 13:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今日是端午節連續假期的第1天，部分路段車潮湧現，公路總局表示，截至上午11點，在北部地區台2線福隆往龍門營區路段、台64線觀音山往台北港路段、中和往國道3號匝道及台65線土城一匝道往國道3號、新莊往五股北上方向等路段壅塞，台2乙線紅樹林往竹圍、台15線下鳳鼻尾往塊寮南下路段及台61線觀音往大潭工業區南下路段車多；中部地區台14甲線清境至合歡山路段及台74線成功往快官西向匯入國道3號快官匝道等路段車多；宜蘭地區台9線蘇澳至漢本南下路段車多；其他地區省道路段交通大致順暢。

公路總局針對連續假期間省、縣道周邊易發生壅塞的風景區路段已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，民眾可多利用省道即時交通資訊APP 查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。

另外，為因應端午節連續假期返鄉及外出民眾乘車需求，公路總局也協調客運業者視人潮機動增班；昨0時~24時止，西部國道客運共計開駛1萬2931班次，疏運27萬8967人；國道5號客運路線共計行駛1931班次，疏運3萬8984人。

公路總局呼籲，連續假期出門旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段；另台9線蘇花路段每日上午7時至12時為車多較擁擠時段，公路總局也呼籲民眾儘量在其它非尖峰時段上路。