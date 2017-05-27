| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 生活

連假出遊風景區路段塞 公總啟動交通管制

2017-05-27  13:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今日是端午節連續假期的第1天，部分路段車潮湧現，公路總局表示，截至上午11點，在北部地區台2線福隆往龍門營區路段、台64線觀音山往台北港路段、中和往國道3號匝道及台65線土城一匝道往國道3號、新莊往五股北上方向等路段壅塞，台2乙線紅樹林往竹圍、台15線下鳳鼻尾往塊寮南下路段及台61線觀音往大潭工業區南下路段車多；中部地區台14甲線清境至合歡山路段及台74線成功往快官西向匯入國道3號快官匝道等路段車多；宜蘭地區台9線蘇澳至漢本南下路段車多；其他地區省道路段交通大致順暢。

公路總局針對連續假期間省、縣道周邊易發生壅塞的風景區路段已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，民眾可多利用省道即時交通資訊APP 查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。

另外，為因應端午節連續假期返鄉及外出民眾乘車需求，公路總局也協調客運業者視人潮機動增班；昨0時~24時止，西部國道客運共計開駛1萬2931班次，疏運27萬8967人；國道5號客運路線共計行駛1931班次，疏運3萬8984人。

公路總局呼籲，連續假期出門旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段；另台9線蘇花路段每日上午7時至12時為車多較擁擠時段，公路總局也呼籲民眾儘量在其它非尖峰時段上路。

廣告
  • 今日是端午節連續假期的第1天，部分路段車潮湧現，圖為蘇花公路入口處。（記者林敬倫翻攝）

    今日是端午節連續假期的第1天，部分路段車潮湧現，圖為蘇花公路入口處。（記者林敬倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 易塞車路段 端午連假 風景區
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
端午必吃✧南部粽
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：連假出遊風景區路段塞 公總啟動交通管制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.