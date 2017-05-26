基隆客運1070、9006 可續載短程乘客

2017-05-26 19:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆客運的1070、9006國道客運路線遭人檢舉違法，近日宣布不再違規載市區短程乘客，民眾反映造成來往市區不便，立委蔡適應服務處今邀監理單位及客運業者召開協調會，監理單位口頭同意以試辦路權方式，為短程載客解套，並要業者於端午連假過後立即送件申請。

基隆客運近日張貼公告指出，1070國家新城至板橋、9006國家新城至士林兩條國道客運路線遭人檢舉，6月起不再違法短程載客，讓許多利用該路線往返基隆車站、長庚醫院的民眾氣到不行，陸續透過各種管道反映「不便」。

立委蔡適應服務處今天下午邀民代、客運業者及監理單位召開協調會，安樂區市議員鄭林清良說，從國家新城進入基隆車站的需求量龐大，客運業者與政府應以市民需求為最大考量。

基隆客運表示，與1070、9006重疊的市公車503，平時只有3班公車、假日停駛，基於民眾需求才會短程載客，但最近屢遭檢舉，只好公告停止短程載客。

基隆監理站表示，市公車運量不足部分，希望市府加強改善，而為合乎法令，客運業者可提出臨時路權申請，送交審議委員會核定。

蔡適應服務處主任林明智說，由於市公車長年虧損，短時間難以加開班次，在運量不足的狀況下，會後監理單位口頭同意以試辦路權方式，為短程載客解套，並要業者於端午連假過後立即送件申請。