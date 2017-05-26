鐵道迷修復台糖巡道車 行駛測試遭公文警告

台糖巡道車試車。（記者顏宏駿翻攝）

2017-05-26 19:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鐵道迷陳朝強，2年前從資源回收場，買回一部報廢的「台糖巡道車」，經過762天的修復，巡道車完全復原，「頭好壯壯」，日前在台糖已報廢的軌道上「小試身手」，不料今天陳朝強收到「台糖警告單」，該公司警告陳「已經違反台糖權益，倘再有行駛測試將逕行舉發」。

陳朝強擔心其它鐵道迷因修「台糖廢物」而觸法，今天傍晚在其臉書張貼台糖公文並提醒大家，才PO文1小時，就有上百則「痛罵台糖官僚」的留言。

鐵道迷周家棟說，完蛋了，以後收購台糖的報廢車，修復上路都得呈公文，這公文鐵定「石沈大海」。很明顯台糖在告訴鐵道迷「你們愛修糖鐵廢物，但恁爸就是不領情」。

田中石頭魚鐵道餐廳，有現成的鐵道，老闆向陳朝強說，台糖不讓你試，我的鐵道歡迎您來。

陳朝強是標準的鐵道迷，他開的福井餐廳，2、3樓是鐵道文物收藏館，有超過上萬件鐵道文物，陳朝強是民間收藏最豐富的收藏家，台鐵局長鹿潔身上個月還前來參觀。

陳朝強2年多前得知彰化縣一間資源回收場，有一部溪湖糖廠報廢的「巡道車」，花4萬元買回一堆「破銅爛鐵」，又花30萬元委請汽修師和車體修復師會診和修復，展開長達2年多的「搶救台糖巡道車修復任務」，本月初修復完成，從修復廠運回社頭擺放時，經過台糖鐵道，低調試車約10分鐘，媒體從陳朝強的臉書得知消息報導，不料台糖根據媒體的報導，行文警告陳朝強。陳朝強說，「這次做了不好示範」，以後不會再「以身試法」，也提醒鐵道迷注意。