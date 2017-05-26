世大運宣傳短片瘋傳！專訪導演解密：想把台北拍得好看！

2017-05-26 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運昨晚在臉書上發佈的最新宣傳影片，成功結合運動項目及城市印象，引起網友瘋傳，盛讚政府「終於讓人民驕傲」！這支宣傳影片預算約550萬，導演劉耕名今受訪道出創作心聲，「我想要把台北拍得好看、拍得有能量」，於是巧妙運用聲音、形狀與線條流動來展現，更呈現不同城市視角，短短90秒的影片，每一幕都是他們的精心設計。

劉耕名目前是「Bito Studio」的創意總監，當初接下這個案子，第一個念頭就是「我想把台北拍得好看！」他整合50人拍攝、剪輯團隊，準備期約五個月，若加上體院參與拍攝的學生演員，則達上百人。拍攝團隊分成兩組，分別由擅長動感的廣告導演尹國賢領軍運動拍攝，拍了整整兩天；專注人文紀錄的程紀皓導演進行城市意念拍攝，約花費兩週。呼應Instagram社群的流行，人們喜歡華麗視覺，最後成果每一幀照片都像一張海報。

再來劉耕名的目標，就是要拍出台北的能量，而且是看完能夠被長留心中，為台北而驕傲、想傳遞出去讓更多人知道的能量。他舉例影片中的線條流動，開場的橫條光束，串聯台北的車流以及跳高欄杆，就是台北這座城市的能量；片尾由各種圓型、長方型，強調「形狀設計感」的城市運動意象，則是Bito本身所擅長的影像風格。

此外，他也努力想拍出不同視角的台北。說到台北的有名建築，過去形象片中常出現的就是台北101、中正紀念堂，但是他選擇柯市府西區門戶計畫中的北門來作拍攝，運用Hyperlapse技術，讓影片呈現更緊湊的動態效果。

至於討論度很高的「擲筊」鏡頭，劉耕名形容，如果世大運在民眾心中仍有負面形象、需要翻轉印象，那麼擲出聖筊就是一個好兆頭。自小在台北萬華長大的他，對龍山寺相當熟悉，台北的坊間市民對信仰的虔誠，與廟宇中的祭拜習俗，都是很特別的元素。

除了華麗影像，「聲音則是本片的靈魂、也是人們共同的記憶」，他解釋，體育活動有肢體碰撞、嘶吼的聲音，「台北車站到了」則是所有搭過北捷的民眾，一聽到都能心領神會的片段。節奏明快的背景音樂是他與一對加拿大夫妻日夜視訊討論的成果，讓人血脈賁張，用聲音挑起人們每一根神經。

其實世大運過去的文宣品屢屢挨批，影片還爆過抄襲、甚至是大巨蛋爭議未解，世大運在民眾心中一直有負面觀感，必須「止血」。為了讓人有耳目一新的感受，台北市在去年成立品牌諮詢小組把關，劉耕名也稱讚，世大運這支品牌小組非常尊重創意，肯讓人放手做。雖然有些方法太新穎，但經過解釋之後仍獲採用，更能順利擺脫民眾過去對「政府的片子拍不好」的負面觀感，證明台灣的團隊其實很有能力，只是缺乏機會。

他說：「只要願意花時間做好溝通，用對的人，其實台灣可以做得到。」