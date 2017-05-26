北市18處公有地下停車塲無電梯 身障者批：出入危險

2017-05-26 15:18

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市公有地下停車塲共有92處，其中18處停車場長期以來竟無電梯，造成身障人士停車困擾。台北市議員顏若芳今日舉辦記者會指出，台北市18處公有地下停車場，數十年來空有設置身障停車格位，卻沒有無障礙電梯讓身障者上樓，造成身障者須向路人或警衛尋求幫忙，協助推輪椅走車道出入口抵達地面層，不僅危險也不方便，要求停管處應研議設置電梯。

停管處表示，早在民國九十八年就已全面檢討北市公有停車場，增設十多處停車場的無障礙電梯；至於18處公有地下停車場，由於停車場的結構體結構因素，因此無法設置無障礙電梯。

18處無障礙電梯中，九處屬於與鐵路共構的市民大道與萬板地下停車場；七處設在國高中校園；另兩處則是中山堂與北寧路地下停車場。停管處表示，市民大道與萬板地下停車場，基於台鐵與高架橋結構體共構，基於安全性考量，無法增設電梯；七處位在校園的地下停車場，由於產權不屬於停管處，且由於校園安全問題，無法增設電梯。另外，中山堂與北寧路的停車場，分有古蹟產權問題以及結構毀損的問題，因此也無法增設。

然而，市議員顏若芳質疑，停管處認為「硬體無法配合」的理由是藉口，時代在進步，無機坑、無障礙的電梯，比比皆是。她說，市民大道沿線的地下停車場兩旁，設有停車場樓梯出入口，停管處可在消防安全的規範許可下，就可設置無機坑電梯。

身障者指出，停車場車道斜度有七、八度，雖然乘坐電動輪椅可自行抵達地面層，但非常危險，所以出門在外在停車場停車，就需有人協助推輪椅，非常不方便。停管處回應，會再進行研議評估，是否可增設無障礙電梯。