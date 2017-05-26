獨家》體罰5踢女學生 客家戲曲王子遭記一大過

2017-05-26 13:23

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院傳重大體罰事件，有「客家戲曲王子」之稱的客家戲專技講師李菄峻，竟在5月10日排練時，三次飛踢一名高一女學生，又二次用腳踹她，並拍打她的臉部和巴掌打她的頭數次，女學生被施暴後乖乖爬起來，只有默默擦眼淚，整個施暴過程全都錄。國立台灣戲曲學院昨天召開教師考核會，決定給予李菄峻記一大過的懲處。

國教署長邱乾國表示，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條規定，教師的平時考核，如有合於獎懲標準之事蹟，並應予以獎勵或懲處，懲處分申誡、記過、記大過，此案經該校106年5月25日召開的教師考核會決議，就李菄峻體罰學生的事件，予以記一大過。

邱乾國表示，昨天是教師考核會先作成記一大過的行政懲處，另學校已成立調查小組，將就此案進行調查，調查結果如有教師法第14條第1項所定解聘、停聘或不續聘之情事，經教評會審議通過後函報國教署，國教署將儘速召開審議會議。

國立台灣戲曲學院校長張瑞濱受訪表示，目前是教師考核會作出懲處決議，教師體罰懲處一事處理宜審慎，依規定還有校內程序要走，尚非最後懲處結果。

李菄峻受訪時表示，他完全接受學校的任何懲處，對於體罰學生一事，及造成社會大眾的憤怒，均深表歉意。