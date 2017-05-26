台彩：下週一威力彩 頭獎機動加碼2億元

2017-05-26 13:44

［記者吳佳蓉／台北報導］為自己中一筆端午獎金！台灣彩券公司今宣布，下週一（29日）開獎的威力彩，頭獎將機動加碼2億元，若開出，幸運得主總計可拿到2.2億元獎金。而今晚開獎的大樂透，除上看3.1億元的頭獎外，也將持續加開獎金50萬元的「端午包粽獎」，最多有210組中獎機會。

台彩表示，威力彩昨晚終止「連28摃」，6.07億頭獎由1人獨得，獎落高雄市三民區「昶財彩券行」，幸運得主只花了1000元，電腦選號購買就中獎。為感謝彩迷支持，下週一威力彩頭獎將加碼2億元，若開出，得主共可得2.2億元，額外再加碼。

台彩指出，既有的端午加碼活動也將持續進行，首先，今晚開獎的大樂透，除頭獎獎號外，將持續增開10個號碼，對中6個就可得50萬元「端午包粽獎」，最多有210組中獎機會。由於包粽獎給獎上限為300組，因此今晚沒開完的組數，將於日後續開，直到300組全送出或6月16日止。

此外，「今彩539」以及「BINGO BINGO賓果賓果」從下週二（30日）起也會連續加碼14天。期間「今彩539」頭獎單注獎金，將由800萬元提高到1000萬元。「BINGO BINGO賓果賓果」則是「基本玩法」1~6星共9個獎項獎金都會加碼，「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。