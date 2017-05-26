05/26 各報重點新聞一覽
自由時報
「天良」沒天良 過期感冒液改標
食品藥物管理署和新北市衛生局24日到新北市汐止天良生物科技公司做評鑑，發現業者刮除「天良諾克治痛感冒液（衛署藥製字第011311號）」舊標籤批號及效期後，貼上新的有效日期標籤，已封存16萬瓶逾期藥品，並移送法辦。
立院初審// 卸任正副總統 禮遇金砍到8萬
蔡英文總統曾表明，卸任後的禮遇金比照一般的公務員退休金就好。立法院司法及法制委員會昨審查通過「卸任總統副總統禮遇條例第二及第三條修正草案」，將卸任總統、副總統禮遇金從25萬、18萬元大砍至8萬元。
川普上任後 美艦首進南海美濟礁12海里
美國海軍24日派出「杜威號」（USS Dewey）驅逐艦，進入南沙群島美濟礁起算12海里內範圍，此乃川普政府今年上台後，美艦初次在南海執行「航行自由」任務，似乎顯示未拿南海爭議換取中國在北韓核問題上的合作，可望稍解盟國疑慮。中國則抗議美軍「炫耀武力、推動地區軍事化」，聲稱「美軍的錯誤行為只會促使中國軍隊進一步加強能力建設」。
蘋果日報
總統府女武官 控小英隨扈性騷
總統府首位女武官竟被性騷擾！網路媒體「上報」昨晚報導，總統蔡英文的女武官陳月芳上校被內衛隨扈楊文志少校騷擾，楊疑以LINE傳不雅照與文字，甚至在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，讓陳女感到不舒服；陳上月底向長官侍衛長劉志斌中將投訴，但劉未依程序受理性騷擾投訴案件，直接把楊文志調往特勤中心，疑似打算息事寧人。《蘋果》追查，總統府證實此事，劉志斌為了解是否確有其事，已先把楊文志調離總統府侍衛室。
沒「天良」16萬罐感冒藥 過期竟改標賣
真的太沒天良！國內知名的製藥公司天良生物科技公司，疑因生產的「諾克治痛感冒液」滯銷，竟然將16萬罐過期的感冒液刮除有效期限標示後，重貼標籤再販售！誇張的是，業者說4年前就曾改標，而這批售出的92萬罐中，僅3萬罐改標；昨衛福部緊急查封16萬罐，並將業者依違反《藥事法》送辦，最高可處10年徒刑併科1億元罰金；民眾獲悉後痛斥：「到底能相信什麼！」藥師公會也痛斥業者：「要有良心！」
聯合報
美艦杜威號駛南沙 陸驅離
美國官員24日表示，美國海軍杜威號驅逐艦（USS Dewey）駛進南沙群島美濟礁的12浬水域。這是美國總統川普上任125天後，自去年十月歐巴馬政府下令以來，美軍首次挑戰北京戰略航道，用意是向中國大陸傳達美國行使公海航行自由權的政策意向不變。
耗資28億屏東火車站 漏水、撐傘、柱擋路
耗資廿八億元的屏東火車站，前年八月啟用迄今罵聲連連，除上下月台樓梯口有「擋路柱」，下雨天漏水得撐傘等火車。縣長潘孟安昨天前往勘查時正下大雨，看見月台上放了幾個大桶子接水，搖頭說：「真是天才設計！」鐵工局表示，今年十月會全部改善。
中國時報
iPhone充電錯誤 3.3萬張照片沒了
一般人只要誤刪了幾張手機上的照片，就會心急如焚，但如果一下子成千上萬張珍愛的照片都沒了，那又會作何反應呢？美國知名財經科技新聞網站《商業內幕》（Business Insider）的專欄作家艾普絲（Brianna Arps）日前因為iPhone 6手機充電方式錯誤，導致手機裡大約3萬3千張照片消失不見，讓她超崩潰。
疏運方案急轉彎 端午連假 國道0~5時免費
交通部長賀陳旦2度在端午節遭遇挫敗！交通部16日公布的端午連假疏運方案，國道免收費優惠既縮水又被批評「一假兩制」，賀陳旦周二親上火線召開記者會捍衛政策，不料42小時後政策轉彎，昨日交通部發布新聞稿表示，端午節國道優惠時段將統一為0時至5時；賀陳旦透過簡訊回應說，自己「從眾如流」，溝通不足會再加油。
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