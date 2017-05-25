四技二專統測成績出爐 西螺農工11人600分以上
2017-05-25 23:07
［記者黃淑莉／雲林報導］四技二專統一入學測驗成績出爐，雲林西螺農工表現亮眼，600分以上有11人，其中工學程林家緯667分、電子學程黃嘉瑋635.5分，分別為該類組最高分。
西螺農工教務主任陳文德指出，今年統測學生整體優異，600分以上11人比去年多6人，500以上有91人比去年多25人。
陳文德表示，林家緯、黃嘉瑋2人名字音相同，3年前國中會考成績一樣，進入學校又在同一班，上課時老師叫「嘉瑋」2人經常一起喊有。
電機科黃靖傑國中就讀古坑國中技藝班，以技優甄審進入西螺農工，會考成績數學只拿到Ｃ，知道數學是自己的弱科，一年級時即加強數學能力，每天反覆算練習題，這次統測總分625.5，其中數學考出88分。
同班機械學程王俊凱、廖學彬2人一開始即以台灣科技大學機械系為目標，在校時互相鼓勵加油朝目標努力，統測2人考同分624分，應可順利進入台科大繼續當同學。
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